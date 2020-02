Huawei introduceert MateBook X Pro-laptop met nieuwe Intel-cpu's

Huawei heeft een nieuwe versie van de MateBook X Pro geïntroduceerd. Deze laptop, waarvan het ontwerp grotendeels overeenkomt met de versie van vorig jaar, komt nu beschikbaar met Intel-cpu's van de tiende generatie.

Huawei laat weten dat de MateBook X Pro beschikbaar komt met de i7-10510U of de i5-10210U, al dan niet in combinatie met de GeForce MX250. De i7-10510U heeft een kloksnelheid van 1,8GHz en een turbo van 4,9GHz. Gebruikers kunnen dat combineren met maximaal 1TB aan opslagruimte en maximaal 16GB ram. Het ontwerp is ongewijzigd: de laptop heeft nog steeds een aanraakgevoelig 13,9"- scherm met een resolutie van 3000x2000 pixels en een piekhelderheid van 450 cd/m². Er zit nog altijd een vingerafdrukscanner in de powerknop en de uitklapbare, in het toetsenbord ingebouwde webcam is er ook nog. De nieuwe MateBook X Pro beschikt over een 57,4Wh-accu en komt in april beschikbaar voor prijzen tussen de 1500 en 2000 euro.

Apparaat Specificaties Prijs Huawei MateBook X Pro i5/16GB/512GB/touchscreen €1499 Huawei MateBook X Pro i5/16GB/512GB/MX250/touchscreen €1699 Huawei MateBook X Pro i7/16GB/1TB/MX250/touchscreen €1999

De Chinese fabrikant komt ook met nieuwe versies van de goedkopere Matebook D-latops. Ook deze laptops krijgen de beschikking over een Intel-cpu van de tiende generatie, te weten de Intel Core i5-10210U, in aanvulling op versies met de AMD RYzen 3500U-processor. Deze laptops hebben schermen met een resolutie van 1920x1080 pixels met een piekhelderheid van 250cd/m². De Matebook D15 met het 15,6"-scherm is beschikbaar met een ssd of een combinatie van een ssd en een harde schijf. Daardoor past er een accu in met een capaciteit van 42Wh, terwijl de kleinere Matebook D14 met het 14"-scherm een 56Wh-accu krijgt. Net als bij de MateBook X Pro zijn er usb-aansluitingen van het type-a en -c aanwezig. Beide Matebook D-laptops met de Intel-cpu komen in april op de markt.