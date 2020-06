Twee jaar geleden bracht Huawei voor het eerst laptops uit in Nederland en België. De MateBook D was een van die modellen. Die laptop scoorde pluspunten voor zijn stevige metalen behuizing en goede accuduur. Inmiddels heeft Huawei nieuwe versies van de MateBook D uitgebracht, met een aangepast ontwerp. Bij de nieuwe generatie kiest Huawei voor AMD Ryzen-processors in plaats van Intel en de laptop is er nu in twee maten: 14" en 15". In deze review bespreken we de kleinste versie.

Bij een review over een Huawei-product kunnen we niet ongenoemd laten dat het bedrijf sinds vorig jaar hevig verstrikt is in de wereldpolitiek. De fabrikant is een van de pionnen op het schaakbord in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De VS beschuldigt Huawei van spionage en heeft Amerikaanse bedrijven beperkingen opgelegd om met het Chinese Huawei te handelen. Bij smartphones heeft dat er inmiddels in geresulteerd dat de nieuwste Huawei-modellen geen Google-diensten meer hebben, wat voor consumenten een flinke beperking is.

Dergelijke beperkingen zijn er bij Huawei-laptops niet. De MateBook D 14 uit deze review is gewoon voorzien van Windows 10 en componenten van tal van Amerikaanse bedrijven. Microsoft kreeg vorig jaar toestemming om software te leveren aan Huawei, dus over updates en ondersteuning hoef je je geen zorgen te maken. Als koper merk je bij aanschaf van een Huawei-laptop momenteel niets van de politieke strijd achter de schermen.

Behuizing

Huaweis nieuwe MateBook D is wat strakker en hoekiger vormgegeven dan zijn voorganger, waarbij de schermranden flink afgerond waren. Die randen rondom het scherm zijn bij het nieuwe model ook een stukje smaller, alleen aan de onderkant zit nog een flinke rand. Op de deksel is nog altijd een fors Huawei-logo aanwezig, maar bij de nieuwe versie is dat enkel de naam en geen afbeelding.

De laptop is een kleine 16mm dik en dat is vrijwel hetzelfde als bij de voorganger. Wel heeft de laptop een nieuw 180-gradenscharnier, zodat je het scherm helemaal plat kunt leggen. De behuizing is vrijwel volledig van aluminium gemaakt en voelt behoorlijk stevig aan. Alleen de schermranden aan de binnenkant zijn van plastic. De deksel veert wel flink in als je erop drukt. Dat maakt duidelijk dat het materiaal van de behuizing vrij dun is. Het gewicht komt uit op zo'n 1,4kg: gemiddeld voor laptops in deze klasse. Huawei levert een compacte 65W-usb-c-lader mee. Die werkt op 5, 9, 12, 15 en 20V, dus je kunt hem ook gebruiken om veel smartphones mee te snelladen.

Aansluitingen

Huawei heeft de behuizing vernieuwd, maar de aansluitingen zijn hetzelfde gebleven. Dat is jammer, want in 2018 waren we daar al niet zo over te spreken. Links zit de usb-c-poort, die gebruikt wordt om de laptop op te laden en verder alleen geschikt is voor dataoverdracht. Er is geen displayport-alt-mode en dat is zelfs een downgrade ten opzichte van de oude MateBook D, waarbij je wel een beeldscherm kon aansluiten via usb-c.

Verder tref je een usb 3.0-aansluiting en een hdmi 1.4-poort aan. Bij gebrek aan hdmi 2.0 is het dus niet mogelijk om een 4k-scherm met 60Hz aan te sturen. Aan de rechterkant zitten nog een 3,5mm-aansluiting en een usb-a-poort, maar die laatste werkt maximaal op usb 2.0-snelheid en dat is anno 2020 wel erg karig. Een sd-kaartlezer ontbreekt, terwijl er op de behuizing genoeg ruimte voor is.

Toetsenbord en touchpad

De MateBook D heeft een toetsenbord met vlakke toetsjes en die hebben weinig travel, maar de toetsaanslag geeft een duidelijke feedback en daardoor typt het toetsenbord behoorlijk prettig. Er is toetsenbordverlichting met twee standen aanwezig.

De brede touchpad heeft een glad oppervlak en voelt prettig aan in gebruik. Het gaat om een Precision Touchpad, waarvan de drivers in Windows zijn geïntegreerd, multitouchgebaren worden probleemloos herkend. Huawei voorziet de laptop ook van een vingerafdrukscanner; die is geïntegreerd in de aan-uitknop, rechts van het toetsenbord.

Verborgen webcam

Als je de MateBook D voor het eerst openklapt, zoek je tevergeefs naar een webcam. De laptop heeft die wel, maar niet op de gebruikelijke plaats in de schermrand. Huawei heeft een camera verstopt in het toetsenbord, tussen de F6- en F7-toets. Het lijkt op een gewone knop van het toetsenbord, maar druk je erop, dan klapt er een camera omhoog. Huawei paste dat eerder toe in zijn veel duurdere MateBook X.

De plaatsing van de webcam levert niet zo'n charmant beeld op. Omdat de camera laag staat, kijkt hij je neusgaten in. Dell XPS-laptops stonden ook jarenlang bekend om de plaatsing van de webcam in de onderste schermrand. Die fabrikant heeft de webcam inmiddels weer naar boven verplaatst. Als je niet van webcams bent gediend en die op een andere laptop bijvoorbeeld zou afplakken, dan is de oplossing van Huawei natuurlijk prima. Ook al weet iemand toegang te krijgen tot je camera, er zal niets te zien zijn zolang je hem niet uitklapt.