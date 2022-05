Huawei introduceert MateBook 13 met 3:2-scherm en AMD Ryzen 3500U-processor

Huawei heeft de MateBook 13 AMD Edition in enkele Europese landen op zijn site gezet. De laptop beschikt over een AMD Ryzen 5 3500U met Vega 8-gpu, terwijl de reguliere MateBook 13 een Core i5-8265U heeft. De AMD-versie is flink goedkoper.

De MateBook 13 AMD Edition staat onder andere op de sites van Huawei in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het Nederlandse en Belgische aanbod van MateBooks is vooralsnog beperkt tot de D14 en D 15, in België aangevuld met de MateBook X Pro 2019.

De specificaties van de MateBook 13 AMD Edition zijn vrijwel identiek aan die van de MateBook 13 met Intel-processors. Huawei gebruikt nog een Ryzen 5 3500U van vorig jaar, die op 12nm wordt gemaakt. Inmiddels heeft AMD ook de Ryzen 4000U-processors voor laptops uitgebracht, die zijn zuiniger en krachtiger dan de 3000U-serie.

Een verschil is verder dat Huawei ddr4 bij de AMD-versie biedt, en lpddr3 bij de Intel-laptop. Bij de Intel-versie biedt een van de twee usb-c-poorten ondersteuning voor displayport, bij de AMD-versie maakt Huawei daar geen melding van.

Het scherm is in beide gevallen een 13,3"-paneel met een 3:2-verhouding en een resolutie van 2160x1440 pixels. De startprijs van de AMD-laptop is 599 euro en voor die prijs bevat het systeem 8GB ram en 256GB flashopslag. In Duitsland verkoopt Huawei alleen een AMD-versie met 8GB en 512GB voor 799 euro. De Intel-versie met die hoeveelheden ram en opslag kost 899 euro.