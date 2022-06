Huawei Matebook 16

Voordat Huawei laptops bouwde, kenden we het Chinese merk van de smartphones die het al jarenlang verkocht. De eerste laptops kwamen in 2016 op de markt, maar in 2019 hadden de handelsrestricties van de VS tot gevolg dat de fabrikant geen laptops meer kon leveren. Niet alleen de processors en andere componenten zijn afkomstig van Amerikaanse bedrijven, maar ook het besturingssysteem; Windows mocht niet meer worden geleverd door Microsoft.

Ondertussen hebben chip- en softwareleveranciers licenties gekregen om met Huawei te handelen en zijn de laptops weer op de Nederlandse markt te vinden. Ook op de Belgische markt is Huawei actief, maar de MateBook 16 wordt daar niet geleverd. Die werd in het najaar van 2021 aangekondigd en is sinds een aantal weken ook goed verkrijgbaar. Zoals de naam al aangeeft, is het een laptop met een 16"-scherm. Onder de motorkap zit een Ryzen 5 5600H-processor of, zoals in het duurdere model dat wij hebben getest, een Ryzen 7 5800H.

Huawei kiest op zijn duurdere modellen voor een scherm met een 3:2-verhouding, waardoor de MateBook een uit de kluiten gewassen laptop is. Dat merk je ook als je hem oppakt; hij weegt op 10 gram na twee kilogram en de behuizing is volledig van metaal gemaakt. Hij voelt stevig aan en is netjes afgewerkt. Daarmee is de behuizing wat stevigheid en afwerking betreft in lijn met de prijs van minstens 1200 euro.

De behuizing geeft echter ook een wat ouderwetse indruk. De basis van de laptop, maar ook het scherm is best dik. Fabrikanten zetten steeds dunnere schermen op hun laptops en de MateBook 16 valt daarbij uit de toon. Ook de plaatsing van de webcam, met een 720p-resolutie, vinden we zonderling. Hij is namelijk vermomd als een knop tussen de F6- en de F7-toets. Dat deed Huawei al eerder, omdat er in de smalle bovenrand van het scherm geen plek was voor de cameramodule. Ondertussen hebben legio laptopmakers echter al laten zien dat ze cameramodules in nog smallere schermranden kunnen wegwerken en dat had Huawei van ons ook mogen doen, want deze webcam geeft een nogal onflatteus beeld van je gezicht en je ziet al gauw tikkende vingers in beeld.

Durf je desondanks het videobellen aan, dan is het goed om te weten dat de luidsprekers omhoog gericht zijn en lekker veel volume produceren. Mocht je in een wat rumoerige omgeving zitten, dan zul je je gesprek dus goed kunnen volgen. Is je videogesprek klaar, dan schakel je weer over naar toetsenbord en touchpad, en vooral die laatste werkt erg fijn. Dat komt door het grote formaat en het glazen oppervlak. Daardoor grijp je nooit mis en glijdt je vinger er bovendien gemakkelijker overheen dan bij een plastic touchpad. Het toetsenbord is uiteraard voorzien van achtergrondverlichting. Gezien het formaat van de behuizing hadden we wat meer toetsentravel verwacht, maar de aanslag is heel duidelijk.

De MateBook 16 is voorzien van vier USB-aansluitingen. De twee klassieke exemplaren aan de rechterkant hebben een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s. Links zitten de USB-C-aansluitingen die multifunctioneel zijn. Je kunt ze gebruiken in combinatie met de bijgeleverde oplader, maar ook om externe schermen aan te sluiten. Het zijn geen USB4-aansluitingen; die komen pas op laptops met Ryzen 6000-processors. De HDMI-aansluiting is geschikt om 4k-schermen op 60Hz aan te sturen. Tot slot zit er nog een jackaansluiting op, die je als in- en als uitgang kunt gebruiken.

Benchmarks

De MateBook 16 is voorzien van een Ryzen 7 5800H-processor en die is ons niet onbekend. AMD kondigde die processor in januari 2021 aan en de chips kwamen niet lang daarna in laptops beschikbaar. Ondertussen is de nieuwe Ryzen 6000-generatie echter al aangekondigd en op het moment van schrijven komen de eerste laptops met die nieuwe chips beschikbaar. We vermoeden niet dat Huawei bovenaan AMD's lijstje staat om snel zijn nieuwste processors aan te leveren, maar het is wel jammer dat je ook hier wat tekenen van ouderdom ziet.

Als we naar de prestaties kijken, zien we twee dingen. Als het om multicoreprestaties gaat, zoals in Cinebench Multi, dan is de 5800H in de MateBook wat langzamer dan de gemiddelde door ons geteste 5800H. Bij de singlecorebenchmark van dezelfde software is de Huawei-laptop echter juist bovengemiddeld snel. De laptop is niet van een extra gpu voorzien en maakt dus gebruik van de Vega-chip die in de processor is geïntegreerd. Die presteert zoals je mag verwachten, maar is in vergelijking met losse videokaarten en ook met Intels Iris Xe niet de snelste. In de bovenstaande grafiek staat ook de Zenbook 13 Oled met AMD's Ryzen 6000-processor met nieuwe geïntegreerde gpu, de Radeon 680M. Die is significant sneller, getuige de significant hogere graphics-score dan bij de Huawei.

Het is dus een opvallende afstelling die Huawei voor zijn 5800H-processor gekozen heeft; snel in singlecoretoepassing, maar relatief langzaam als alle cores aangesproken worden. Dat zien we ook in DaVinci Resolve, waarin juist al die cores gebruikt worden. Daarbij zijn de snelste 5800H-laptops, zoals bovenstaande Lenovo Legion 5, significant sneller. Wat wel opvalt, is dat de koeling tijdens het draaien van die zware benchmarks niet al te rumoerig klinkt. Om te testen hoe rumoerig dat is, hebben we de MateBook in onze geluiddichte ruimte opgesteld en in drie scenario's de meetmicrofoon erop gericht.

Daarvoor maken we gebruik van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een preamplifier. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we er vanaf 14dB(A) consistente metingen mee uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50 centimeter afstand, in een hoek van 45 graden. Dat doen we in drie scenario's: WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt, en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB.

Je ziet dat de geluidsproductie bijzonder laag is bij het simuleren van webbrowsen; tijdens die test slaat de ventilator niet eens aan. Tijdens PCMark gaan de ventilators wel draaien, maar langzaam genoeg om maar net boven onze noisefloor uit te komen. In Blender gaan alle remmen los, maar zelfs dan is de MateBook erg stil. Als je de MateBook openmaakt, zie je waardoor dat vermoedelijk komt. Er is namelijk een flink koelsysteem ingebouwd met twee heatpipes en twee ventilators. Op het moederbord zie je ook de puntjes zitten waarop een aparte gpu gesoldeerd kan worden. Die is echter niet aanwezig, maar we vermoeden dat het koelsysteem er wel voor gemaakt is. Bij afwezigheid van een aparte gpu heeft het koelsysteem dus wat overcapaciteit en dat resulteert in een lekker stille laptop.