Huawei kondigt MateBook X Pro 2022 met 3:2-scherm van 14,2" aan

Huawei heeft de MateBook X Pro 2022 aangekondigd, een laptop met 14,2"-scherm met een beeldverhouding van 3:2 en een maximale verversingssnelheid van 90Hz. De fabrikant voorziet de laptop van een Intel Tiger Lake-processor.

De resolutie van het 14,2"-scherm is 3120 x 2080 pixels en het paneel is omringd door dunne randen. De maximale schermhelderheid is 500cd/m² en de laptop heeft een DisplayHDR400-certificering. Gebruikers kunnen kiezen of ze de verversingssnelheid op maximaal 90Hz zetten of, voor langere accuduur, op 60Hz.

De afmetingen van de laptop zijn 310 x 221mm, de dikte is 15,5mm en het gewicht komt op 1,38 kilogram uit. Huawei gebruikt de Core i7-1195G7 voor de MateBook X Pro 2022. Dat is nog een Tiger Lake-model, terwijl Intel naar verwachting begin 2022 zijn Alder Lake-generatie gaat aankondigen.

Verder heeft de laptop standaard 16GB Lpddr4, een NVMe PCIe-ssd van 1TB, een accu met capaciteit van 60Wh, vier USB-C-poorten en een 3,5mm-audiopoort. Huawei kondigde de laptop in thuisland China aan. Wanneer de laptop in Europa beschikbaar komt, is niet bekend.