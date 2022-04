Tesla deactiveert gamen via Passenger Play tijdens rijden met software-update

Tesla schakelt de functie Passenger Play tijdens het rijden uit bij zijn auto's, na druk van de Amerikaanse autoriteit voor verkeersveiligheid. Na een software-update kunnen inzittenden geen games meer op het infotainmentsysteem spelen als de auto aan het rijden is.

Tesla is in de VS gestart met het distribueren van de software-update die Passenger Play uitschakelt als de auto in beweging is. Dat heeft het bedrijf gemeld aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration. Die autoriteit voor verkeersveiligheid meldde afgelopen week dat het een onderzoek in gang zette naar de invloed van Passenger Play op de concentratie van automobilisten.

De autoriteit meldt aan Associated Press dat dit onderzoek voortgezet wordt, ondanks de toezegging van Tesla. De Nhtsa startte het onderzoek nadat een Tesla-bezitter een klacht indiende over het kunnen spelen van games tijdens het rijden. De Passenger Play-functie is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor passagiers, maar ook automobilisten kunnen al rijdend spelen als ze maar een knop aanklikken dat ze passagier zijn.

De functie is al sinds december 2020 aanwezig in de Tesla Model 3, S, X en Y. Voor die tijd konden games alleen tijdens het parkeren gespeeld worden in auto's. Tesla zelf heeft op het moment van schrijven nog geen details gegeven over de situatie.