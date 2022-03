HDMI-organisatie voegt Source-Based Tone Mapping toe aan HDMI 2.1a

De HDMI Licensing Administrator heeft details openbaar gemaakt over de Source-Based Tone Mapping-functie van de HDMI 2.1a-specificatie waar de organisatie aan werkt. Deze functie moet de hdr-weergave verbeteren.

Source-Based Tone Mapping of SBTM stelt bronapparaten zoals settopboxen, pc's en gameconsoles in staat de hdr-weergave aan te passen aan de hdr-eigenschappen van het scherm. De HDMI LA geeft als scenario waar dit voordeel biedt de weergave van verschillende contenttypen, zoals sdr, hdr en dynamische hdr, op hetzelfde moment. SBTM maakt dan mogelijk dat het bronapparaat de gecombineerde weergave optimaliseert. Een ander scenario is dat pc's en consoles een verbetering van de hdr-weergave automatiseren zodat gebruikers dit niet meer handmatig hoeven te doen.

SBTM is een aanvulling op bestaande hdr-technieken zoals HDR10 en HLG en geen vervanging, benadrukt de HDMI-organisatie. De functie is toe te voegen aan settopboxen en andere bronapparaten door middel van een firmware-update en er zijn geen nieuwe kabels voor nodig. Wel moeten ook beeldschermen ondersteuning krijgen. Bij televisies kan dit bijvoorbeeld ook via firmware-updates.

SBTM wordt een optioneel onderdeel van HDMI 2.1a, de komende versie van de HDMI-specificatie. Dat betekent dat niet elk apparaat dat gecertificeerd is voor HDMI 2.1a de functie gaat ondersteunen. Volgens de HDMI LA kunnen fabrikanten met hun marketingmateriaal aangeven of er SBTM-ondersteuning is.