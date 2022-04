Ga ik voor dat toestel met een beelddiagonaal van 49", 55" of toch maar meteen 65", omdat ik er anders misschien spijt van krijg? Kies ik voor een QLED-televisie van Samsung, een lcd-tv zonder quantumdots maar met full array local dimming, of een oledtelevisie? Moet ik daarbij nog letten op het besturingssysteem, zoals Panasonics MyHomeScreen, LG's webOS, Samsungs Tizen, Android TV van Sony en Philips, of is het minder geavanceerde Saphi van Philips ook genoeg? Afhankelijk van de wensen en het budget kunnen onder meer dit soort vragen een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe televisie. Tegenwoordig is, zeker voor wie een wat duurdere televisie overweegt, een andere vraag ook relevant: moet ik televisies die geen HDMI 2.1 ondersteunen alvast afkruisen?