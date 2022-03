PlayStation 5 haalt lagere maximale bandbreedte van 32Gbit/s via HDMI 2.1

De PlayStation 5 blijkt momenteel een maximale bandbreedte van 32Gbit/s te ondersteunen via de HDMI 2.1-standaard. Dat is lager dan de 40 of 48Gbit/s die benodigd is om 4k-beelden met 120fps weer te kunnen geven zonder chroma subsampling.

De constatering van een bandbreedte van 32Gbit/s werd eerder al door gebruikers op verschillende fora gemeld, zoals die van NeoGaf, en inmiddels heeft televisiereviewer Vincent Teoh dit bevestigd aan de hand van een oproepbaar game-informatiescherm van de LG CX-oled-tv. Daar wordt aangegeven dat er sprake is van 4 lanes met 8Gbit/s, en dus een totaal van 32Gbit/s.

Dit blijkt ook uit het instellingsmenu van de PlayStation 5, waarin alle ondersteunde verversingssnelheden in Hz genoemd worden, te weten 24, 25, 30, 50, 60 en 120Hz. Daarbij valt op dat bij de optie van 120Hz 'YUV422' wordt vermeld. Dat betekent 4:2:2 chroma subsampling en dus een wat lagere kleurresolutie om bandbreedte te besparen.

De combinatie van een 4k-resolutie met 120fps en 4:2:2 chroma subsampling maakt dat 32Gbit/s aan bandbreedte nodig is. Als er geen verlaagde kleurresolutie zou zijn gebruikt, kortom 4k, 120fps en 4:4:4, dan komt dat wat de bandbreedte betreft nog uit op 32Gbit/s bij een 8bit-kleurdiepte, maar dan is er geen hdr. Bij 4k, 120fps, 4:4:4 chroma subsampling en 10bit-kleurdiepte zit de bandbreedte op 40Gbit/s.

De chipset in de PlayStation 5 zou gewoon 40 of 48Gbit/s mogelijk moeten kunnen maken. Het is niet duidelijk of dit huidige maximum van 32Gbit/s een beperking is in de software of de hardware. Daardoor is niet met zekerheid te zeggen of deze beperking is weg te nemen middels een toekomstige firmware-update.

De toepassing van 4:2:2 chroma subsampling betekent dat de kleuren er iets fletser uit kunnen zien in vergelijking met 4:4:4. Ook kunnen er bij 4:2:2 beeldartefacten zichtbaar zijn. Het idee hierbij is dat er kleurresolutie wordt opgeofferd en er dus kleurinformatie verloren gaat, maar dat dat bij de meeste natuurlijke beelden niet opvalt, omdat de resolutie van het helderheidssignaal behouden blijft.

Deze beperking tot 32Gbit/s is overigens alleen een factor voor spelers die hun PS5 combineren met een HDMI 2.1-scherm. Verreweg de meeste gebruikers zullen nog een televisie met HDMI 2.0 hebben, waarbij de bandbreedte maximaal 18Gbit/s bedraagt. Bij deze televisies is 4k, 60Hz met 4:2:2 het maximaal haalbare, uitgaande van 10bit-kleurdiepte.

De Xbox Series X en S hebben een maximale bandbreedte van 40Gbit/s en passen daardoor geen verlaagde kleurresolutie toe. Overigens is er in zekere zin ook sprake van een beperking bij de Xbox Series X. Als in de grafische instellingen van deze console de verversingsfrequentie handmatig op 60Hz wordt gezet, schakelt de console over op de HDMI 2.0 specificatie en met een bijbehorend maximum van 18Gbit/s. Dat betekent dat 4k, 60Hz, 4:4:4 en een 10bit-kleurdiepte niet mogelijk is, omdat daar 20Gbit/s voor nodig is. Aldus wordt teruggevallen op 4k, 60Hz, 4:2:2 en 10bit. Dit is overigens te voorkomen door bij het gebruik van een HDMI 2.1-televisie de instelling in de Xbox gewoon op 120Hz te laten staan, en eventueel in een game te kiezen voor 60Hz. Op dat moment blijft de console gewoon van de HDMI 2.1-standaard gebruikmaken en is er bij 60Hz geen sprake van chroma subsampling.