AMD zet deur open voor Smart Access Memory op Intel-cpu's en GeForce-gpu's

AMD wil in gesprek met Intel en Nvidia om onderlinge Smart Access Memory-ondersteuning, dan wel Resizable BAR-ondersteuning, mogelijk te maken. Daarmee zouden de prestaties bij bepaalde games een verbetering kunnen krijgen, ongeacht het platform.

De Radeon-groep van AMD wil met Intel samenwerken om de Smart Access Memory-ondersteuning mogelijk te maken op Intel-processors en de Ryzen-divisie is bereid om met Nvidia samen te werken voor ondersteuning bij GeForce-videokaarten. Dat zegt AMD's Scott Herkelman van de Graphics Business Unit tegen PCWorld. "Er zijn gesprekken gaande voor als ze interesse hebben om deze functionaliteit in te schakelen voor AMD-platformen. Wij gaan ze niet stoppen, sterker nog, ik hoop dat ze het doen." Volgens Herkelman is er nog wel werk aan de winkel als concurrenten dit willen activeren en moet Intel hier bijvoorbeeld voor samenwerken met zijn moederbordpartners.

AMD kondigde Smart Access Memory aan als functie van de Radeon RX 6000-videokaarten met gpu's op basis van de RDNA2-architectuur. De functionaliteit laat processors een veel grotere hoeveelheid van het videogeheugen benaderen dan standaard mogelijk is. Volgens het bedrijf kunnen gamers een prestatieverbetering van maximaal 11 procent tegemoet zien met de SAM ingeschakeld. Bij de aankondiging maakte het bedrijf bekend dat SAM alleen functioneert bij gebruikmaking van een Ryzen-processor uit de 5000-serie op een 500-serie moederbord, in combinatie met een RX 6000-serie videokaart. Bovendien moeten moederbordfabrikanten de functie toevoegen via een bios-update.

Gebruikers die erin geslaagd zijn om een RX 6000-kaart te bemachtigen, dienen hun driver bij te werken naar AMD Radeon-driverversie 20.11.2 of nieuwer. Aanvankelijk hadden de ASUS X570 Crosshair VIII Hero WIFI, ASRock X570 Taichi, Gigabyte Aorus X570 Master en MSI X570 Godlike ondersteuning, maar inmiddels komen er meer moederborden bij. Zo heeft MSI aangekondigd dat met zijn laatste bios-update alle 500-serie moederborden SAM ondersteunen.

Resizable BAR, een oude PCIe-functie

Gebruikers dienen de functionaliteit zelf aan te zetten en moederbordfabrikanten gebruiken de naam Smart Access Memory niet; de functies die geactiveerd dienen te worden, zijn bij de PCI-instellingen te vinden onder de namen Above 4G Decoding of Above 4G Memory en Resizing BAR of Resizable BAR. Dat moederbordfabrikanten die naam gebruiken, is niet vreemd. AMD's Smart Access Memory is namelijk gebaseerd op de Resizable BAR-capaciteit die al sinds 2008 in de PCI Express-specificatie staat. AMD stelde in 2015 al patches voor de Linux-kernel voor om ondersteuning te krijgen en Windows heeft het sinds 2017 in het Windows Display Driver Model.

BAR staat daarbij voor base address register. Bij een PCIe-apparaat met geheugen specificeren de BAR's hoeveel geheugen te mappen is en elke BAR correspondeert met een adresreeks die als communicatiekanaal naar het PCI-apparaat dient. Standaard zijn de BAR's gelimiteerd tot 256MB vanwege compatibiliteit met 32bit-besturingssystemen. Om de processor meer videogeheugen aan te laten spreken, waren tot nu toe workarounds nodig. Dankzij de Resizable BAR-functie kan de hardware aangeven welk deel van het geheugen ingezet mag worden en wordt het dus mogelijk al het videogeheugen aan te spreken, wat AMD met Smart Access Memory doet.

In feite bestaat die functie dus al lang. Dat AMD er nu mee komt, heeft te maken met het feit dat het bedrijf de hele noodzakelijke keten beheert, van cpu en moederbord tot videokaart, en er daarmee zelfstandig mee kan komen. Met de Radeon RX 6000 speelt AMD weer mee in het 'enthousiastsegment', dus is het bedrijf er veel aan gelegen zoveel mogelijk prestaties uit de kaarten te persen. Daarnaast speelt mee dat de AMD 500-serie PCIe 4.0 biedt en dus voldoende bandbreedte om daadwerkelijk voordeel te bieden uit een directe benadering van al het videogeheugen.

Daarmee zou je verwachten dat ook de combinatie van een Radeon RX 6000 met een Ryzen 3000-processor op een X570-moederbord ondersteuning voor SAM krijgt, maar daar zijn geen plannen voor, maakt AMD duidelijk. Het bedrijf richt zich op de Ryzen 5000. Technische obstakels lijken er niet te zijn en zelfs moederborden met PCIe 3.0 zouden gewoon SAM-, dan wel Resizable BAR-ondersteuning moeten kunnen krijgen, al is niet duidelijk wat dan de prestatiewinst zou zijn.

Prestatiewinst varieert

De prestatiewinst van Smart Access Memory varieert nogal per game. AMD zelf spreekt van 5 procent winst op 4k-resolutie voor Borderlands 3 met SAM ingeschakeld, en 11 procent winst bij Forza Horizon 4. Tweakers zag nauwelijks winst bij Far Cry New Dawn en Shadow of the Tomb Raider en iets hogere prestaties bij Red Dead Redemption en Troy. Bij Digital Foundry leidde de inschakeling van SAM tot een aardige prestatiewinst bij Borderlands 3 en Control, maar vooral op 1080p en niet bij andere games. Bij Gamers Nexus wisten zowel de 6800 als de 6800XT hogere fps neer te zetten bij Shadow of the Tombraider, zowel op 1080p als 4k, maar bij de andere games was er geen of minder verschil.

Het is ook mogelijk dat games juist minder presteren door SAM, afhankelijk van hoe de game-engines hier mee omgaan. AMD heeft Gamers Nexus verteld dat games die een verslechtering vertonen, SAM niet kunnen gebruiken en ook Nvidia heeft al aangekondigd met een soort 'zwarte lijst' voor games te gaan werken, zodra Nvidia zijn eigen variant van Resizable BAR gaat introduceren. Wanneer dat het geval zal zijn, is nog niet bekend, maar Nvidia heeft al gezegd dat het deze ondersteuning voor videokaarten met Ampere-gpu met een toekomstige software-update gaat introduceren. Dat draagt eraan bij dat we zeker nog meer gaan horen over deze technologie.