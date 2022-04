Screenshots tonen Smart Access Memory ingeschakeld op oudere AMD Ryzen-cpu's

Screenshots tonen aan dat Smart Access Memory mogelijk ook kan werken op oudere AMD Ryzen-cpu's. Vooralsnog werd aangenomen dat deze functie alleen ondersteund zou worden op AMD's huidige Ryzen 5000-chips, die gebaseerd zijn op de Zen 3-architectuur.

Volgens eerdere geruchten zouden de oorspronkelijke Zen- en Zen 2-architecturen geen ondersteuning krijgen voor Smart Access Memory, ook wel Resizable BAR. Dit was omdat men dacht dat SAM afhankelijk was van zogeheten pdep-instructies. Zen en Zen 2 bieden daar geen hardwarematige versnelling voor, wat een hoge latency oplevert wanneer die instructies worden uitgevoerd. AMD heeft inmiddels echter ontkracht dat Smart Access Memory afhankelijk is van pdep. Dat doet het bedrijf tegenover Ian Cutress van Anandtech. Daarmee zou de functie mogelijk toch ondersteund kunnen worden op oudere Ryzen-chips.

MSI zou dit inmiddels bevestigd hebben. Wccftech deelde recentelijk twee screenshots die tonen dat Smart Access Memory werkt op Zen 2-cpu's en een MSI X570 Unify-moederbord. De afbeeldingen laten CPU-Z-listings zien van een Ryzen 7 3700X-cpu en een Ryzen 7 4700G-apu, die beide SAM ondersteunen. Dat is te zien in het apparaatbeheer, waar een label genaamd 'Large Memory Range' wordt getoond. Dat label verschijnt alleen wanneer Smart Access Memory is ingeschakeld.

Wccftech claimt dat de twee screenshots afkomstig zijn van MSI zelf, hoewel dat bedrijf nog geen informatie openbaar heeft gemaakt. Dat bedrijf deelde recentelijk wel een soortgelijke screenshot in een ander persbericht over Smart Access Memory, waarin het eveneens details van een onaangekondigde Intel Rocket Lake-desktopprocessor publiceerde. Dat persbericht werd later verwijderd.

MSI-screenshots tonen Smart Access Memory-ondersteuning op AMD Zen 2-cpu's. Afbeeldingen via Wccftech

Een week geleden deelde Reddit-gebruiker Merich98 al een foto waarop Smart Access Memory staat ingeschakeld op een ASUS B450 Plus-moederbord met bios-versie 2409 en een Ryzen 7 1700-cpu, zo schrijft ook Wccftech. Die reactie is inmiddels verwijderd, maar de bios-versie in kwestie staat op de website van ASUS en voegt inderdaad Resizable BAR-ondersteuning toe aan het moederbord. Er is echter niet getest of de functie volledig naar behoren werkt in combinatie met de Ryzen 7 1700. Er zijn vooralsnog geen moederborden met AMD 300-serie chipsets gesignaleerd die de functie ondersteunen.

Smart Access Memory laat cpu's in één keer aanspraak doen op al het beschikbare geheugen van een videokaart. AMD introduceerde die functie voor het eerst met zijn Ryzen 5000-cpu's en claimt prestatieverbeteringen tot elf procent in bepaalde games. Smart Access Memory is overigens de marketingnaam die AMD hanteert voor deze functionaliteit. De functie staat ook wel bekend als Resizable BAR en zit al jaren verwerkt in de PCIe-standaard. Inmiddels hebben verschillende fabrikanten de functie ook toegevoegd aan Intel-moederborden en Nvidia-videokaarten krijgen op termijn vermoedelijk ook ondersteuning voor Resizable BAR, hoewel het nog niet duidelijk is om welke gpu's dat precies gaat.