ASRock registreert AMD Radeon RX 6600 XT 12GB en RX 6700 6GB bij EEC

ASRock komt vermoedelijk met RX 6700- en RX 6600 XT-videokaarten. Dat blijkt uit een registratie bij de Eurasian Economic Commission. De videokaarten krijgen respectievelijk 6GB en 12GB geheugen. Het is nog niet bekend of en wanneer de gpu's uitkomen.

De EEC-registraties zijn op vrijdag gepubliceerd, merkte ook Twitter-gebruiker Komachi_Ensaka op. De listing noemt onder andere vier verschillende RX 6600 XT-gpu's met 12GB geheugen. Dat is de eerste keer dat die modelnaam opduikt. Volgens de EEC-registratie verschijnt er ook een RX 6700 6GB, die daarmee over minder videogeheugen dan de 6600 XT lijkt te beschikken. Naast de hoeveelheid GDDR6-geheugen, zijn er nog geen details bekend over de videokaarten. Zo is niet bekend over hoeveel compute units de gpu's beschikken. Ook de hoeveelheid Infinity Cache is nog onbekend.

De pagina bevat verder verschillende AMD Radeon RX 6700 XT 12GB-videokaarten. Er gaan al langer geruchten rond over deze videokaart, die zou beschikken over een Navi 22-gpu met 40 compute units. Volgens diezelfde geruchten komt AMD ook met een RX 6700 12GB, hoewel die dus niet op de EEC-pagina wordt vermeld. Het is overigens ook mogelijk dat er RX 6700-videokaarten met 12GB geheugen én varianten met 6GB vram uitkomen. AMD heeft zijn RX 6700- en RX 6600-videokaarten nog niet officieel aangekondigd. Wel bevestigde de fabrikant dat het nieuwe RDNA 2-videokaarten uitbrengt in de eerste helft van dit jaar. Andreas Schilling van HardwareLuxx bevestigde de komst van een Radeon RX 6700 XT in die periode, op basis van eigen bronnen.

Een registratie bij de EEC garandeert niet dat het product ook daadwerkelijk uitkomt. Hoewel EEC-registraties in het verleden een betrouwbare bron van informatie zijn gebleken, zijn er recentelijk ook enkele gpu's geregistreerd die niet zijn uitgebracht. Vorig jaar verscheen bijvoorbeeld een GeForce RTX 3060 12GB en een RTX 3080 Ti 20GB van Nvidia bij die keuringsinstantie. Die eerste is inmiddels geïntroduceerd en komt eind deze maand uit, maar de RTX 3080 Ti 20GB is nog niet verschenen. Volgens recente geruchten heeft Nvidia deze gpu intern vervangen met een andere RTX 3080 Ti met 12GB videogeheugen en iets minder CUDA-cores.

AMD komt in de eerste helft van 2021 met nieuwe RDNA 2-videokaarten

AMD Radeon RX 6000-line-up Videokaart RX 6800 XT RX 6800 RX 6700 XT* RX 6700* RX 6600 XT* Gpu Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 22 XT Navi 22 XTL nnb Compute units 72 60 40 nnb nnb Boost clock 2250MHz 2105MHz nnb nnb nnb Geheugen 16GB GDDR6 16GB GDDR6 12GB GDDR6 6GB(?) GDDR6 12GB GDDR6 Geheugenbus 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit nnb Infinity Cache 128MB 128MB nnb nnb nnb Total graphics power 300W 250W 186-211W 146-156W nnb Release 18 november 2020 18 november 2020 Eerste helft 2021 nnb nnb

* Op basis van onbevestigde geruchten