Gerucht: AMD stelt introductie van RX 6700-desktopvideokaart uit

AMD zal naar verluidt geen RX 6700-desktop-gpu tonen tijdens zijn Where Gaming Begins-presentatie op 3 maart. Het bedrijf zou tijdens dat evenement alleen een hoger gepositioneerde RX 6700 XT met Navi 22-gpu tonen, die op 18 maart zou uitkomen.

AMD kondigde deze week aan dat het op 3 maart een presentatie houdt, waarin het nieuwe desktopvideokaarten zou aankondigen. De gpu-fabrikant maakte geen concrete details bekend, maar de bestandsnaam van een video op de AMD-website gaf aan dat het bedrijf videokaarten met Navi 22-gpu's zou tonen. Dat deed vermoeden dat AMD zijn RX 6700-serie zou onthullen.

Franse techsite Cowcotland schrijft dat AMD inderdaad van plan was om op woensdag een RX 6700- en RX 6700 XT aan te kondigen, maar claimt dat het bedrijf de aankondiging van dat eerste model voorlopig heeft uitgesteld. Verder stelt het medium dat de beschikbaarheid van de RX 6700 XT beperkt is; in Frankrijk zouden er ongeveer honderd referentiekaarten beschikbaar zijn. Dat aantal is exclusief aangepaste modellen van andere bedrijven, hoewel daarvan ook slechts een beperkte hoeveelheid wordt verwacht, zo schrijft het medium.

Er gaan al langer geruchten rond over de RX 6700-serie. De XT-variant zou een volledig geactiveerde Navi 22-gpu met 2560 streaming processors en 12GB GDDR6-geheugen krijgen. De RX 6700 XT zou naar verluidt beschikbaar komen in twee varianten, die ieder een andere total graphics power krijgen, hoewel dit nog niet is bevestigd. Over de RX 6700 is minder bekend, maar een vermelding bij de Eurasian Economic Commission doet vermoeden dat die videokaart 6GB videogeheugen heeft. Naar verwachting krijgen beide videokaarten daarnaast Infinity Cache, hoewel de hoeveelheid daarvan nog onbekend is.