Woensdag heeft AMD zijn nieuwe generatie videokaarten in de RX 6000-serie op basis van de RDNA 2-architectuur uitgebracht. Dankzij vele verbeteringen zouden de prestaties zo hoog zijn dat AMD eindelijk weer kan meedoen in het high-end segment, waar Nvidia in de afgelopen generaties het rijk voor zich alleen had.

Het uitblijven van echte flagship-Radeon-videokaarten was in de afgelopen jaren voor AMD eerder noodzaak dan een keuze. Met de RX 400- en 500-serie concurreerde het in het mainstreamsegment; pas met de RX Vega 56 en RX Vega 64 kregen high-end kaarten van Nvidia een alternatief. Zelfs toen kon het toenmalige GeForce-vlaggenschip, de GTX 1080 Ti, rustig blijven zitten. Ook met de RX 5000-serie kon AMD primair concurreren met Nvidia’s RTX 2060 en 2070, die later Super-varianten kregen. De RTX 2080 en 2080 Ti werden weer niet uitgedaagd door het rode kamp, zelfs niet door de al op 7nm geproduceerde Radeon VII. Waarschijnlijk heeft AMD voor het positioneren van zijn nieuwe kaarten vooral naar concurrent Nvidia gekeken

Met de RX 6000-serie moet dat anders lopen. AMD claimde in zijn presentatie van de RDNA 2-reeks al direct te kunnen concurreren met het Ampere-vlaggenschip, de RTX 3090. Dat doet de fabrikant met zijn RX 6900 XT, die op 8 december dit jaar verschijnt. In deze review kijken we naar de daar direct onder gepositioneerde Radeon RX 6800 XT en RX 6800, die ook gebaseerd zijn op de RDNA 2-architectuur waarbij de prestaties per watt een belangrijk aandachtspunt zijn.

Deze twee kaarten vergelijken met een directe voorganger is lastig, zowel wat prijs als wat naamgeving betreft. De RX 5700 en 5700 XT zaten op deze punten allebei een tree lager en ook de RX Vega-kaarten waren ten tijde van hun introductie voorzien van een gunstigere adviesprijs. Dan blijft de Radeon VII over, die wat prijs betreft iets boven de RX 6800 XT uitkomt en eveneens op 7nm is geproduceerd. Waarschijnlijk heeft AMD voor het positioneren van zijn nieuwe kaarten vooral naar concurrent Nvidia gekeken, dat met zijn Ampere-gpu's in de RTX 30-serie kortgeleden al zijn high-end modellen uitbracht.