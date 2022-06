Gerucht: Nvidia's RTX 40-gpu's krijgen veel meer L2-cache dan RTX 30-gpu's

Nvidia's komende RTX 40-gpu's zullen beduidend meer L2-cache krijgen dan de huidige RTX 30-gpu's. Althans, dat lijkt naar voren te komen uit gegevens die naar verluidt afkomstig zijn van het recente datalek waar Nvidia mee te maken kreeg.

Twitter-gebruiker XinoAssassin toont een screenshot van gegevens die naar verluidt van het datalek afkomstig zijn. Daaruit zou zijn op te maken dat de opvolgers van de huidige Ampere-gpu's van Nvidia over 16MB L2-cache per 64bit-geheugenbus zullen beschikken. De website Videocardz stelt dat dat aanzienlijk meer zou zijn dan de hoeveelheid L2-cache waar de Ampere-gpu's over beschikken, te weten 512KB per 32bit.

De nieuwe RTX 40-gpu's worden al langer in het geruchtencircuit aangeduid met de naam Ada, die naar Ada Lovelace verwijst. Die naam kwam ook naar voren in de gegevens van het recente datalek, maar is nog niet officieel bevestigd. De snelste Ada-gpu met codenaam AD102 zou een 384bit-geheugenbus krijgen, wat betekent dat er 96MB L2-cache aanwezig is. De GA102-gpu die voor de RTX 3090 en 3080 Ti wordt gebruikt, heeft ook een 384bit-geheugenbus, maar moet het stellen met 6MB L2-cache. De GA102-gpu staat ook aan de basis van de RTX 3080, al heeft deze videokaart een 320bit-geheugenbus en 5MB L2-cache.

Met deze stap lijkt Nvidia in grote lijnen het voorbeeld van AMD te volgen. Met de komst van de Navi 21-gpu voor AMD Radeon RX 6000-videokaarten introduceerde AMD namelijk Infinity Cache, een cachegeheugen dat bedoeld is om de geheugenbus te ontlasten en de prestaties per watt te verhogen. Het bedrijf paste 128MB Infinity Cache toe op de chip, in combinatie met een 256bit-geheugenbus. Zodoende kon AMD meer dan twee keer zoveel bandbreedte leveren als met een 384bit-geheugenbus, met het voordeel van een smalle en goedkopere geheugenbus en een lager energieverbruik. Nvidia zal ditzelfde willen bereiken door de L2-cache flink uit te breiden tot 96MB. Een kleine kanttekening is hier dat AMD met Infinity Cache in feite L3-cache heeft toegevoegd en dus op die manier het cachegeheugen heeft uitgebreid.