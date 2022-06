Gerucht: Pixel Watch komt in drie kleuren en wordt geleverd met 32GB opslag

Android Police heeft nieuwe details gedeeld over de aankomende Pixel 6a en de Pixel Watch. Via Amerikaanse telecompoviders is er nieuwe informatie gelekt over de twee smartapparaten van techgigant Google.

De Google Pixel Watch krijgt drie verschillende kleuren, meldt Android Police op basis van bronnen bij Amerikaanse telecomproviders. De smartwatch zou zijn verschenen in het systeem van een van die providers en iets meer details geven over de nog onaangekondigde Google Pixel Watch.

In januari kwamen er al geruchten naar buiten over de smartwatch. Youtuber Jon Prosser deelde toen renders van de eerste smartwatch van Google. De smartwatch verschijnt volgens de geruchten in het goud, zwart en grijs. Dit wijkt af van de eerdere renders. Verder zou de smartwatch 32GB opslagruimte hebben.

Ook over de Google Pixel 6a is via het lek bij de provider iets meer bekend geworden. De smartphone zou in het zwart, wit en groen verschijnen. Alle modellen hebben volgens het gerucht 128GB opslagruimte. De smartphone is officieel nog niet aangekondigd, maar Google leek de smartphone te bevestigen in een kleurboek. Inmiddels zijn er ook al geruchten over een Pixel 7-telefoon.