FCC-keuring laat vier Google Pixel 6a-modellen zien

Een keuring van de Amerikaanse keuringsinstantie FCC laat vier modellen zien van de Pixel 6a, de nog onaangekondigde goedkopere versie van de Google Pixel 6-smartphones. Het gaat vermoedelijk om modellen voor specifieke providers.

Een van de modellen heeft ondersteuning voor 5G op mmWave-frequenties, meldt Android Police. Die kan voor de Amerikaanse markt zijn, waar provider Verizon Wireless 5G aanbiedt op mmWave-frequenties. Die hoge frequenties maken hoge doorvoersnelheden mogelijk, maar hebben beperkt bereik. Voorheen verplichtte Verizon 5G-telefoons om mmWave te ondersteunen, maar dat lijkt nu niet meer het geval. De iPhone SE van dit jaar en de Samsung Galaxy A53 ondersteunen beide mmWave niet, maar komen wel uit bij Verizon.

De andere drie modellen ondersteunen wel 5G, maar alleen op lagere frequenties. Het is onbekend of er meer verschillen zijn tussen de modellen. Dat ligt wel voor de hand. De ondersteuning voor mmWave kost in de behuizing ruimte door het toevoegen van antennes daarvoor.

De keuring toont ook dat Google de telefoon in het voorjaar of de zomer wil uitbrengen. De fabrikant heeft de FCC gevraagd de foto's van het apparaat zes maanden onder de pet te houden. Dat is een gebruikelijk verzoek bij keuringen. Na die zes maanden komen interne en externe foto's van de telefoon online, of die is aangekondigd of niet. Dat toont aan dat de Pixel 6a voor die tijd uit zou moeten komen.

Die release zou in juli moeten plaatsvinden, zo zei een eerder gerucht. OnLeaks deelde eerder al renders van de telefoon, waarop die grote gelijkenissen toont met de Google Pixel 6 en 6 Pro. De telefoon zou een Tensor-soc krijgen, net als de huidige Pixel 6-toestellen. De 6a zou echter beschikken over een oudere primaire camerasensor, die bijvoorbeeld al werd gebruikt in de Pixel 3. Google zelf leek de komst van de Pixel 6a eerder al te bevestigen in een kleurboek.