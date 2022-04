'Pixel 6 Pro gaat toch face unlock krijgen'

De Google Pixel 6 Pro gaat alsnog gezichtsontgrendeling krijgen, stellen bronnen van 9to5Google. De Pixel 6 zou die niet krijgen, ondanks de aanwezigheid van in essentie dezelfde camerahardware aan de voorzijde.

De website meldt dat de ontwikkeling niet geheel een verrassing is, gezien er al eerder promotiemateriaal boven water kwam waaruit bleek dat de telefoon de functie zou hebben. De feature zou voor de release van de telefoons al functioneel geweest zijn, dus waarom deze toch geschrapt is, is niet duidelijk. Face unlock komt mogelijk naar de Pixel 6 Pro in de volgende grote kwartaalupdate, aldus de bronnen van de site.

De Pixel 6 is op papier even geschikt als de Pixel 6 Pro voor gezichtsontgrendeling. De Pro heeft een 11,1-megapixelcamera met extra groot blikveld aan de voorzijde en de gewone Pixel 6 heeft daar een 8-megapixelcamera met een kleiner gezichtsveld zitten. Beide modellen hebben geen extra hardware in hun voorzijde om gezichtsherkenning beter te faciliteren. De Pixel 4 gebruikte hiervoor bijvoorbeeld de Soli-radar.

Tot op heden is de enige vorm van biometrische authenticatie die de Pixel 6-serie ondersteunt de vingerafdrukscanner die onder het beeldscherm verwerkt zit. Het is niet ongebruikelijk voor smartphones in de prijsklasse van de Pixel 6-serie om ontgrendeling via gezichtsherkenning te ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan onder andere de Galaxy S-toestellen, iPhones en de telefoons van OnePlus en OPPO.