Gerucht: Google kondigt Pixel 6a aan tijdens I/O 2022 en release volgt in juli

Google kondigt zijn Pixel 6a-smartphone wellicht in mei officieel aan. Dat claimt leaker Jon Prosser. De Pixel 6a zou op 28 juli in de winkels verschijnen. In oktober zou Google een Pixel 7, Pixel 7 Pro en Pixel Watch officieel aankondigen.

Jon Prosser schrijft op Twitter dat Google zijn Pixel 6a tijdens Google I/O 2022 zal aankondigen. Dat evenement vindt dit jaar plaats op 11 en 12 mei. Prosser is een bekende leaker die eerder correcte informatie over voorgaande Pixel-toestellen vroegtijdig publiceerde.

Volgens Prosser toont Google tijdens zijn I/O-presentatie ook een teaser van zijn Pixel Watch-wearable, waarover al langer geruchten rondgaan. Die smartwatch zou echter pas op een later moment 'volledig' aangekondigd worden. De leaker stelt dat het bedrijf dat in oktober doet, tegelijk met een Pixel 7- en Pixel 7 Pro-smartphone. Eerder verwachtte Prosser nog dat de Pixel Watch in mei zou uitkomen. De leaker hield toen echter al een slag om de arm en zei dat Google 'erom bekendstaat' dat het interne releasedata uitstelt.

Er gaan ook al langer geruchten rond over de Google Pixel 6a. OnLeaks deelde eerder al renders van de telefoon, waarop die grote gelijkenissen toont met de Google Pixel 6 en 6 Pro. De telefoon zou een Tensor-soc krijgen, net als de huidige Pixel 6-toestellen. De 6a zou echter beschikken over een oudere primaire camerasensor, die bijvoorbeeld al werd gebruikt in de Pixel 3. Google zelf leek de komst van de Pixel 6a eerder al te bevestigen in een kleurboek.

Afbeeldingen door OnLeaks, via 91mobiles