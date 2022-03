Google Pixel 6-gebruikers klagen over slechte ontvangst na december-update

Gebruikers van Google Pixel 6-telefoons, vooral in Europa, klagen over slechte ontvangst na de december-update voor de telefoon. Door de slechte ontvangst gaat bij veel gebruikers de accu ook sneller leeg en is bellen lastig. Google heeft nog niet gereageerd.

Een gebruiker heeft het probleem aangekaart bij de issuetracker, terwijl veel gebruikers zich hebben gemeld op Reddit en op GoT. Niet iedereen lijkt er last van te hebben, want veel GoT-gebruikers melden ook geen verschil te zien tussen voor en na de update van deze maand. Anderen zeggen wel verschil te merken.

Het is nog onbekend waardoor de mindere ontvangst zou komen. De gebruikers die er last van zeggen te hebben zitten vooral in Europa. Door de mindere ontvangst gaat de accu sneller leeg en hebben gebruikers moeite om te bellen met de telefoon.

Google heeft nog niet gereageerd. De Pixel 6 en 6 Pro kwamen enige tijd geleden uit. Google brengt elke maand een update uit voor zijn telefoons met daarin bugfixes en soms ook nieuwe functies. Tweakers publiceerde eerder een review van de Pixel 6 en 6 Pro.