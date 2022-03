Cyberpunk 2077-uitgever schikt zaak over misleiding voor 1,85 miljoen dollar

Cyberpunk 2077-uitgever CD Projekt en investeerders die het bedrijf hebben aangeklaagd wegens misleiding, zijn een schikking overeengekomen. De ontwikkelaar wil 1,85 miljoen dollar betalen en de aanklagers zullen hun klachten laten vallen.

Volgens de overeengekomen schikking zullen de eisers afstand doen van alle vorderingen bij de uitgever en zal CD Projekt 1,85 miljoen dollar uitbetalen. Dat bedrag moet verdeeld worden onder alle deelnemers aan de zaak. Het gaat om een relatief laag bedrag, merkt The Verge op.

Na de release van Cyberpunk 2077 hebben verschillende investeerders rechtszaken aangespannen tegen CD Projekt, omdat de uitgever oneerlijk zou zijn geweest over de staat van het spel op consoles. In de loop van dit jaar werden vier zaken samengevoegd en de schikking is tot stand gekomen in die samengevoegde zaak. De rechtbank moet de schikking vermoedelijk nog goedkeuren.

Voor de release van de game zei CD Projekt in een gesprek met investeerders dat er geen problemen waren met de consoleversies. Toen de game uitkwam, bleek dat anders te zijn. Sony haalde de game door de vele problemen en bugs zelfs uit de PlayStation Store. Na die actie daalde de waarde van de CD Projekt-aandelen flink. Pas een half jaar later kon het spel weer aangeschaft worden in de downloadwinkel van Sony, nadat ontwikkelaar CD Projekt RED diverse patches had uitgebracht.