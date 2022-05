Cyberpunk 2077 krijgt de rest van dit jaar geen dlc en updates meer

CD Projekt Red heeft verdere content voor Cyberpunk 2077 uitgesteld tot volgend jaar. Dat geldt voor zowel downloadable content als patches. Op dit moment geeft de Poolse gameontwikkelaar geen verdere indicatie van wanneer men die content kan verwachten.

Verdere uitleg bij de wijziging in de roadmap geeft CD Projekt Red niet. De redenering voor het uitstellen van de next-gen upgrades voor The Witcher 3 en Cyberpunk 2077 een kleine twee weken geleden was dat de studio 'het goed wil doen'. De aangepaste roadmap is zonder verdere aankondiging gepubliceerd op een nieuwspagina op de site van de game, in de vorm van een edit.

De laatste update voor de game van dit jaar was dus versie 1.31, uitgekomen in september. De enige dlc voor de game tot op heden zijn wat cosmetische items geweest, gepaard met patch 1.3. De studio is van plan om verdere 'fixes, verbeteringen en gratis dlc' uit te brengen in het volgende jaar en de next-gen upgrade staat gepland voor het eerste kwartaal van volgend jaar, dus voor eind maart.

Cyberpunk 2077 kwam een klein jaar geleden uit, op 10 december 2020. De game had veel last van prestatieproblemen, bugs en crashes op alle platformen. Desalniettemin bleek al een kleine twee weken na de release dat de langverwachte game 13 miljoen keer verkocht was.