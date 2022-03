CD Projekt RED kondigt nieuwe The Witcher-game aan op basis van Unreal Engine 5

CD Projekt RED werkt aan een geheel nieuwe game in de The Witcher-franchise. Voor de nieuwe game stapt de Poolse ontwikkelaar over van zijn eigen REDengine naar de Unreal Engine 5. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

De aankomende The Witcher-game bevat een volledig nieuw verhaal, zo is op te maken uit de eerste teaserafbeelding. CD Projekt RED heeft het over een 'nieuwe saga' binnen de welbekende franchise. Het is niet duidelijk of dit betekent dat de game een nieuwe hoofdpersoon krijgt of dat Geralt centraal blijft staan. Op de afbeelding is een Witcher-medallion te zien, maar deze lijkt niet op de kop van een wolf die altijd om Geralt's nek hangt. Het bedrijf heeft ook nog niets prijsgegeven over de inspiratie voor de game; de eerste drie The Witcher-games waren losjes gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van Andrzej Sapkowski.

CD Projekt RED heeft een 'meerjarig strategisch partnerschap' met Epic Games voor de Unreal Engine 5. Dit zou niet alleen een licentie voor de game-engine verzorgen, maar ook technische hulp en verdere ontwikkeling van de engine voor de nieuwe game.

Het is opvallend dat de studio de zelf ontwikkelde REDengine niet meer gebruikt voor de aankomende game. Voor The Witcher 3: Wild Hunt en Cyberpunk 2077 werden respectievelijk REDengine 3 en REDengine 4 gebruikt, doorontwikkelingen van de engine. De aankomende uitbreiding voor Cyberpunk 2077 gebruikt nog wel een geüpdatete versie van de REDengine. De volgende The Witcher is de eerste 3D-openwereldgame van CD Projekt RED sinds de oorspronkelijke The Witcher uit 2007 die weer op een engine van een derde draait.

In februari werd aangekondigd dat de regisseur van The Witcher 3 en Cyberpunk 2077, Konrad Tomaszkiewicz, een nieuwe studio begonnen is na zijn vertrek bij CD Projekt RED. Hij nam daarbij een aantal oud-collega's mee. Daarnaast nam CD Projekt RED een jaar geleden de Canadese gamestudio Digital Scapes over om te werken aan nieuwe titels van de studio. In diezelfde maand ging CD Projekt herstructureren om aan meerdere AAA-titels tegelijkertijd te kunnen werken. Vooralsnog is bekend dat er aan Cyberpunk 2077, deze The Witcher-game en een singleplayergame omtrent Gwent gewerkt wordt.