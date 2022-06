CD Projekt RED wil next-genupgrade voor Cyberpunk 2077 eind 2021 uitbrengen

CD Projekt RED wil de gratis next-genupgrade voor Cyberpunk 2077, die is bedoeld voor PS5 en Xbox Series-consoles, eind dit jaar uitbrengen. Dat meldt het bedrijf tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Ook de next-genupgrade voor The Witcher 3 moet eind dit jaar verschijnen.

Het Poolse gamebedrijf meldt in een pdf-bestand voor investeerders dat de 'streefdatum' voor de release van beide next-genupgrades 'eind 2021' is, maar noemt daarbij nog geen concrete releasedata. Het bedrijf meldde in januari en maart al dat de next-genupgrades voor respectievelijk Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 ergens in de tweede helft van 2021 zouden uitkomen, maar heeft daar sindsdien weinig over laten horen.

De next-genupgrade voor Cyberpunk 2077 volgt hiermee ongeveer een jaar na de oorspronkelijke release van het spel. De game verscheen op 10 december 2020 voor pc's en consoles en werd toen bekritiseerd vanwege bugs en prestatieproblemen. Sindsdien heeft de ontwikkelaar verschillende hotfixes en grote updates doorgevoerd.

Recent kwam de studio nog met patch 1.3, die onder andere de minimap verbeterde en gratis cosmetische dlc toevoegde aan het spel. De ontwikkelaar heeft tot op heden 10 updates uitgebracht, en schrijft in de presentatie voor investeerders dat deze 'de gameplayervaring aanzienlijk hebben verbeterd voor alle spelers'. De game is eind juni ook teruggekeerd in de PlayStation Store. Eind vorig jaar werd het spel wegens de prestatieproblemen en bugs uit die digitale winkel verwijderd.

The Witcher 3 verscheen in 2015 en werd goed ontvangen door critici en fans van de franchise. CD Projekt RED maakte eerder al bekend dat het een gratis upgrade voor de PS5 en Xbox Series X en S zou introduceren. Die upgrade moet onder andere visuele upgrades en raytracing toevoegen aan het spel, en zou nieuwe content uit de The Witcher-serie op Netflix bevatten. Deze gratis update komt ook beschikbaar voor gamers die de pc-versie van het spel bezitten.

CD Projekt laat verder weten dat het in de eerste helft van dit jaar een totale omzet van omgerekend 104,6 miljoen euro heeft gedraaid. In diezelfde periode vorig jaar bedroeg de omzet nog zo'n 80,7 miljoen euro. Tegelijkertijd is de nettowinst van het bedrijf gedaald, van 32,6 miljoen euro naar 23,3 miljoen euro. Dat is onder andere omdat de kosten van het bedrijf in de eerste helft van dit jaar zijn gestegen, ten opzichte van vorig jaar.

Verder laat het bedrijf weten dat het langzaam maar zeker ontwikkelaars verplaatst van de Cyberpunk 2077-game en diens next-genupgrade, naar andere projecten. Daarbij noemt het bedrijf onder andere de eerste uitbreiding van Cyberpunk, maar ook 'andere projecten'. Over die projecten geeft de studio nog geen details.