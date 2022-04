CD Projekt Red brengt nieuwe patch uit voor Cyberpunk 2077

CD Projekt Red heeft patch 1.23 uitgebracht voor Cyberpunk 2077 op consoles, pc en Stadia. De update lost diverse bugs op en moet ook weer prestatieverbeteringen bieden. De patch volgt kort na het nieuws dat de game weer in de PlayStation Store verschijnt.

Ontwikkelaar CD Projekt Red toont alle wijzigingen in Patch 1.23 in een lijst op zijn website. Naast oplossingen voor specifieke bugs met quests en de open spelwereld, gaat het om verschillende optimalisaties die de stabiliteit en prestaties moeten verbeteren en voor minder crashes moeten zorgen. De ontwikkelaar noemt specifiek een geheugenaanpassing waardoor er minder identiek ogende npc's in dezelfde omgeving verschijnen.

Daarnaast zijn er 'verschillende console-cpu-optimalisaties' doorgevoerd. In de changelog staan ook een aantal specifieke verbeteringen voor de pc- en Xbox-versies. Bij de pc-versie is er bijvoorbeeld een oplossing voor het probleem waarbij het spel niet meer reageert als de toetscombinatie Alt+Enter wordt gebruikt om te wisselen tussen fullscreen en Window-modus.

Over specifieke verbeteringen voor de PlayStation-versie, rept CD Projekt Red niet. Vorige week maakt uitgever CD Projekt bekend dat Cyberpunk 2077 vanaf 21 juni weer te koop is in de PlayStation Store. Sony had de game vlak na de release van het spel in december verwijderd uit zijn digitale downloadwinkel, vanwege de vele problemen.

In een verklaring zegt Sony tegen Polygon dat het nog steeds niet aan te raden is om Cyberpunk 2077 op een PlayStation 4 te spelen, vanwege prestatieproblemen. Sony raadt aan om de game op een PlayStation 4 Pro of PlayStation 5 te spelen.