5vs5-moba Pokémon Unite komt in juli uit voor Switch en in september voor mobiel

Pokémon Unite, de 5vs5-moba die gemaakt wordt door het Chinese TiMi Studios, verschijnt in juli voor de Nintendo Switch. De game komt ook naar smartphones, die versie verschijnt in september. De game is 'free-to-start' en bevat in-game aankopen.

De game krijgt crossplay-ondersteuning en spelers kunnen hun progressie van een Nintendo Switch meenemen naar de mobiele versie en andersom. Synchroniseren gaat via een Pokémon Trainer Club-account. Pokémon Unite is een moba, ofwel een game uit het multiplayer online battle arena-genre, net als League of Legends en Dota 2. De game speelt zich af op het eiland Aeos, waar het Unite Battle Committee de zogenaamde Unite Battle-toernooien organiseert. Met Aeos-energie zijn Pokémon tijdens de gevechten te evolueren. Deze energie is te verkrijgen door wilde en vijandige Pokémon te verslaan.

In ieder gevecht beginnen de gebruikte Pokémon op level 1 en tijdens het vechten krijgen ze Experience Points, waarmee ze in level kunnen stijgen. Daarmee leren ze ook nieuwe aanvallen en kunnen ze evolueren. Op een bepaald level leren de Pokémon ook een Unite Move, een speciale krachtige aanval.

De game krijgt diverse stadions waar de Unite Battles plaatsvinden, met ieder eigen regels. Zo komen er spelmodi met afwijkende spelersaantallen, langere of kortere wedstrijden en ook worden Legendary Pokémon op deze manier toegevoegd.

Spelers kunnen ranked spelen en dan Performance Points verdienen. Iedereen begint bij de Beginner Cup en kan een poging doen om zich op te werken tot de Master Cup. Er komt een wereldwijde ranglijst waarop de ranking van alle spelers is te zien.

De game is gratis om te spelen, maar er zijn verschillende optionele in-game aankopen, die onder andere met echt geld aangeschaft kunnen worden. Daarvoor moeten spelers Aeos-edelstenen kopen. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de seizoensgebonden gevechtspas te upgraden, om meer beloningen te verdienen.

Het spel bevat ook Aeos-munten, die verdiend kunnen worden door te spelen. Die munten en de edelstenen kunnen gebruikt worden om Unite-licenties te verkrijgen, waarmee Pokémon in de Unite Battles opgesteld kunnen worden. Ook zijn de virtuele valuta te gebruiken om diverse cosmetische items aan te schaffen.

Pokémon Unite werd vorig jaar aangekondigd. Het spel wordt in opdracht van The Pokémon Company gemaakt door TiMi Studios, dat is een gamestudio van de Chinese techgigant Tencent. TiMi zit achter tal van mobiele successen, zoals Call of Duty: Mobile, Honor of Kings en Arena of Valor. Dat zijn allemaal gratis games met microtransacties. TiMi Studios zou vorig jaar een omzet van 10 miljard dollar hebben behaald.