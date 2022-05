Tencent maakt 'free-to-start' 5vs5-moba Pokémon Unite voor Switch en smartphones

The Pokémon Company heeft Pokémon Unite aangekondigd, een game in het multiplayer online battle arena-genre, die door TIMI Studio van het Chinese Tencent wordt gemaakt. De 5vs5-game is gratis te downloaden, maar krijgt in-app aankopen.

Er is nog niet veel informatie over de game bekend, maar in een eerste aankondigingstrailer worden wat beelden getoond. In Pokémon Unite nemen teams van vijf spelers het tegen elkaar op in arena's met zogenaamde lanes, net als in moba's als League of Legends en DOTA 2. De personages waarmee spelers vechten, zijn Pokémon.

Pokémon Unite is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch, en voor Android en iOS. In de trailer staat dat de game 'free-to-start' is en dat hij in-game aankopen heeft. De term free-to-start klinkt beperkender dan het veelgebruikte free-to-play. Het zou erop kunnen duiden dat in-app aankopen een belangrijke rol spelen voor het spelen van de game. Inhoudelijke details daarover zijn nog niet bekend.

De game wordt ontworpen door TIMI Studio, een gamestudio van de Chinese internetgigant Tencent, die ook Call of Duty Mobile op zijn naam heeft staan. Bijna een jaar geleden werd al bekendgemaakt dat The Pokémon Company samenwerkte met het Chinese bedrijf; nu is duidelijk om welke game het gaat.

De trailer wordt op YouTube met veel dislikes ontvangen. Op het moment van schrijven heeft het filmpje twintigduizend duimpjes omlaag tegenover zesduizend duimpjes omhoog. In de reacties uitten veel gebruikers zich negatief over de aankondiging. The Pokémon Company kondigde vorige week New Pokémon Snap aan en stelde toen een nieuwe aankondiging in het vooruitzicht. Veel spelers hadden vermoedelijk gehoopt op een ander soort spel dan het nu gepresenteerde Pokémon Unite.