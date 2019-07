Chinese studio achter succesvolle smartphonegames maakt Pokémon-spel

De Chinese internetgigant Tencent gaat een nieuwe Pokémon-game maken in samenwerking met The Pokémon Company. Het spel wordt gemaakt door TIMI Studio, de studio die achter mobiele kaskrakers als Arena of Valor en PUBG Mobile zit.

Tencent en The Pokémon Company hebben de plannen voor de nieuwe game maandag bekendgemaakt, meldt analist Daniel Ahmad. Details over de nieuwe game zijn er niet, maar het is aannemelijk dat de game wordt gemaakt voor smartphones en gericht is op de Chinese markt. Of de Pokémon-game ook naar andere werelddelen komt, is nog niet bekend.

TIMI Studio, onderdeel van Tencent, gaat de game maken. Die studio zit ook achter Arena of Valor, een moba voor smartphones die volgens Sensor Tower vorig jaar twee miljard dollar heeft opgebracht. Dat maakte het de bestverdienende smartphonegame van 2018. De studio heeft ook PUBG Mobile en Call of Duty: Mobile gemaakt. Ook voor die games werkt Tencent samen met de originele makers van de games: PUBG Corp. en Activision.

Het door Niantic gemaakte Pokémon Go is nooit uitgebracht in China. De game waar Tencent aan gaat werken is echter een volledig nieuw spel. The Pokemon Company bracht Pokémon Quest wel uit in China. Dat gebeurde via een samenwerking met NetEase, een concurrent van Tencent.