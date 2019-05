Call of Duty: Mobile krijgt battle-royalemodus

Activision geeft zijn komende smartphonegame Call of Duty: Mobile een battle-royalemodus. Tot honderd spelers tegelijk strijden daarin tegen elkaar. Er is keuze uit individuele wedstrijden en potjes met teams van twee of vier personen.

Aanvankelijk zijn er zes classes waar spelers uit kunnen kiezen, met ieder een eigen ability en skill. De spelregels zijn vergelijkbaar met Blackout en andere battle-royalegames: spelers worden vanuit de lucht in het speelveld gedropt en moeten op zoek naar wapens en het tegen elkaar opnemen totdat er één speler overblijft.

Activision benadrukt dat de battle-royalemodus in de Call of Duty: Mobile los staat van de rest van de game en een eigen speelveld krijgt dat elementen bevat uit diverse andere games in de Call of Duty-serie. De ontwikkelaar test ook met modi om in teams van twee of vier personen te spelen. Spelers krijgen verder de keuze uit potjes vanuit een eerstepersoons- of derdepersoonsperspectief.

Er zijn ook voertuigen beschikbaar. Op het land kunnen spelers zich verplaatsen met een quad en een suv en spelers kunnen de lucht in met een kleine helikopter. Voor op het water is er een speedboot beschikbaar.

Call of Duty: Mobile is nog in ontwikkeling en daarom kunnen er nog zaken veranderen, zegt Activision. De game wordt momenteel in India getest en in andere werelddelen kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via de iTunes App Store en Google Play Store. Het is nog niet bekend wanneer de game voor iedereen beschikbaar is.

De smartphonegame wordt ontwikkeld in samenwerking met Tencent. Die partij brengt de game uit op de Chinese markt. Het spel komt ook wereldwijd uit en zal gratis te downloaden zijn. Ontwikkelaars kunnen veel geld verdienen met in-gameaankopen in mobiele battle-royalegames. Zo bleek vorige week dat spelers in de afgelopen twee jaar meer dan twee miljard dollar hebben uitgegeven in dergelijke games.