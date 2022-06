Activision werkt aan Call of Duty Warzone voor smartphones

Activision werkt aan een mobiele versie van Call of Duty Warzone. Volgens het bedrijf wordt dat een 'grootschalige battleroyale-ervaring'. Het lijkt erop dat de smartphonegame nog in een vroeg ontwikkelstadium zit.

Activision doet de aankondiging in een blogpost, waarin het bedrijf vooral aangeeft dat het op zoek is naar personeel om het spel te maken. Het bedrijf is onder meer op zoek naar producers, programmeurs en UI-artists voor de smartphonegame. Het spel lijkt zich daarmee nog in een vroege ontwikkelfase te bevinden en verdere details over de mobiele battleroyalegame zijn dan ook nog niet bekend.

Activision geeft bijvoorbeeld geen indicatie voor wanneer het smartphonespel moet verschijnen. Het bedrijf deelt ook geen screenshots of videobeelden van het spel. Er verscheen eerder al wel een verwijzing naar een mobiele versie van Warzone. Activision publiceerde in september 2020 een vacature die hintte op dat project, hoewel die snel weer werd verwijderd.

Dit wordt niet de eerste smartphonegame in de Call of Duty-franchise. In 2019 verscheen bijvoorbeeld al een mobiele versie van Call of Duty. Dat spel doet het goed. SensorTower meldde onlangs dat het spel ruim 1,5 miljard dollar heeft opgeleverd sinds zijn release. Ook andere bedrijven werken aan smartphoneversies van bekende shooters. EA gaf eerder aan met een mobiele Battlefield-game te komen. Datzelfde bedrijf bracht Apex Legends Mobile onlangs uit in een beperkt aantal landen. Riot Games werkt op zijn beurt aan een smartphonevariant van Valorant.