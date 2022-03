Voormalig directeur Call of Duty en Destiny gaat aan Battlefield werken

Electronic Arts heeft Byron Beede aangesteld als general manager en senior vice president voor Battlefield. Beede komt bij Activision vandaan, waar hij aan zowel de Call of Duty- als Destiny-franchise werkte.

De overstap naar Battlefield wordt gemeld door IGN. EA ziet de samenwerking met Beede als een 'strategische zet om de franchise te laten groeien'. Volgens IGN is het de bedoeling dat Beede nog betrokken gaat zijn bij de release van Battlefield 6. Die game moet later dit jaar uitkomen. Daarnaast staat er voor volgend jaar een mobiele Battlefield-game op de planning waar hij aan zou gaan werken.

Beede heeft onder andere gewerkt aan de release van Call of Duty: Warzone en Call of Duty Mobile. Hij werkte ruim 19 jaar voor Activision waar hij in 2002 begon als global brand manager. Sinds 2019 vervulde hij de rol van executive vice president en algemeen directeur voor de Call of Duty-franchise. Daarvoor had hij dezelfde rol voor de Destiny-franchise tot ontwikkelaar Bungie de franchise weer zelf onder zijn hoede nam.

Het is nog niet bekend waar Battlefield 6 zich afspeelt en wanneer de game uitkomt. EA onthult op 9 juni meer van de aankomende shooter.