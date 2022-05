Sony betaalt 3,6 miljard dollar voor overname Destiny-studio Bungie

Sony Interactive Entertainment neemt Bungie over; dat maken de twee bedrijven maandag bekend. De studio is bekend van de Destiny-franchise en zette daarvoor de Halo-serie op de kaart. Met de deal zou 3,6 miljard dollar gemoeid zijn.

Bungie maakt de overname bekend op zijn website.Volgens de studio blijft het team onafhankelijk opereren en zal er voor spelers van Destiny 2 niets veranderen: "We zullen onafhankelijk games blijven maken en publiceren. Daarbij streven we naar een verenigde community. Onze games blijven beschikbaar voor de community, waar ze ook op spelen". Ook Sony benadrukt in zijn aankondiging dat de games van Bungie op alle huidige platforms beschikbaar blijven.

De overname is niet alleen opvallend omdat het de tweede grote overname in de gamesindustrie is deze maand, maar ook omdat Bungie van 2000 tot 2007 onder Microsoft viel, waar het de eerste Halo-games voor de Xbox ontwikkelde. In 2007 maakte Bungie zich los van Microsoft. Tussen 2010 en 2019 had Bungie een deal met Activision Blizzard voor het uitgeven van Destiny, maar aan deze deal kwam in 2019 een einde.

Voor de overname van Bungie zou Sony 3,6 miljard dollar neerleggen. Daarmee komt de overname op de zevende plek als het gaat om de meest dure overnames in de gamesindustrie. Op nummer één staat sinds begin deze maand de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard.