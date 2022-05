The Information: Amerikaanse FTC onderzoekt Bungie-overname door Sony

De Amerikaanse Federal Trade Commission is een onderzoek gestart naar de overname van Bungie door Sony. Dat melden bronnen aan The Information. Mogelijk zou de overname hierdoor maanden vertraging oplopen.

De FTC zou zijn onderzoek naar de beoogde overname vorige week zijn gestart, melden bronnen aan The Information, dat vaker informatie over techbedrijven deelt. The Information schrijft dat de overname hierdoor tot zes maanden of meer vertraging kan oplopen. Sony gaf eerder niet aan wanneer het verwacht de overname te voltooien. The Information schrijft dat de deal door het onderzoek mogelijk begin 2023 wordt afgerond.

De FTC gaat onder meer onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de concurrentie in de gamesector, schrijft IGN op basis van The Information. De toezichthouder zou zich daarbij richten op zorgen dat Sony mogelijk toegang tot Bungie-games te verhinderen op andere platforms, zoals Xbox. Sony stelde bij de aankondiging van de overnameplannen wel dat games van Bungie crossplatform blijven.

Sony kondigde in januari aan dat het gamemaker Bungie wil overnemen voor 3,6 miljard dollar. Die aankondiging volgde enkele weken na de aankondiging dat Microsoft Activision Blizzard wil kopen. De FTC doet ook onderzoek naar die overname, die eveneens volgend jaar afgerond moet worden.