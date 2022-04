Sony neemt gameontwikkelaar Bluepoint Games over

Sony heeft de gameontwikkelaar Bluepoint Games overgenomen. De developer staat bekend om de remakes van Demon’s Souls voor de PS5 en Shadow of the Colossus en Uncharted: The Nathan Drake Collection voor de PS4. De ontwikkelaar wordt onderdeel van PlayStation Studios.

Uit een interview dat IGN had met Marco Thrush, de ceo van Bluepoint Games, blijkt dat de studio zich in de toekomst gaat richten op het maken van eigen games. "Voor ons volgende project zullen we werken aan originele content", stelt Thrush. "Dat is de volgende stap. Al onze medewerkers hebben die drang om een originele game te ontwikkelen en met de steun van Sony kunnen we tonen wat we waard zijn. We zijn immers geen ontwikkelaars die enkel opgeleid zijn om remakes en remasters te maken."

Er deden al eerder geruchten de ronde over een potentiële overname van Bluepoint Games door Sony. Toen Sony in juni aankondigde dat het de Finse ontwikkelaar Housemarque overnam, plaatste de Japanse afdeling van het bedrijf per vergissing een afbeelding op Twitter die verwees naar Bluepoint Games, in plaats van naar de Finse studio.

Dit is de vierde overname van Sony dit jaar. In juni nam het bedrijf Housemarque over, in juli kwam daar de Nederlandse studio Nixxes bij en in september werd de overname van VR-ontwikkelaar Firesprite aangekondigd. Andere bedrijven in deze groep zijn onder andere Naughty Dog, Guerrilla Games, Insomniac Games en Santa Monica Studio.