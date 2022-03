Sony neemt The Playroom VR-ontwikkelaar Firesprite over

Sony heeft de Britse ontwikkelaar Firesprite overgenomen. Deze studio heeft onder andere The Playroom en The Playroom VR uitgebracht. Firesprite wordt het veertiende bedrijf dat onder PlayStation Studios komt te vallen.

Hermen Hulst, het hoofd van PlayStation Studios, schrijft in een blogpost dat Firesprite en Sony al langer samenwerkten, bijvoorbeeld aan The Playroom voor de PS4 en The Playroom VR voor PlayStation VR. Hulst schrijft daarbij dat veel van de Firesprite-medewerkers oorspronkelijk bij WipeOut-ontwikkelaar Studio Liverpool werkten. Sony kocht die studio in 1993 en sloot het bedrijf in 2012.

Het is nog niet bekend waar Firesprite in de toekomst aan gaat werken onder de vlag van PlayStation Studios, hoewel Hulst in een interview met Gamesindustry.biz meldt dat de ervaring met VR-games van deze studio 'erg waardevol' is. "Het vermogen van Firesprite om best-in-class gameplay te creëren met nieuwe technologie is uitzonderlijk en ik denk dat fans enthousiast zullen zijn over hun creatieve visie voor de toekomst", voegt Hulst toe in een blogpost.

Dit is de derde overname van Sony dit jaar. In juni nam het bedrijf Returnal-ontwikkelaar Housemarque over. Een maand later maakte Sony bekend dat het de Nederlandse studio Nixxes zou overnemen. Die ontwikkelaars vallen nu ook beide onder PlayStation Studios. Andere bedrijven onder deze groep zijn onder andere Naughty Dog, Guerrilla Games en Insomniac Games.