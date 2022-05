Sony bevestigt dat Nixxes is overgenomen om PlayStation-games naar pc te brengen

Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan bevestigt in een interview dat Nixxes is overgenomen met als doel om meer PlayStation-games naar de pc te brengen. De Nederlandse studio staat bekend om zijn werk aan pc-versies van diverse titels.

Ryan zegt tevreden te zijn met de tot nu toe gedane inspanningen om PlayStation-games naar de pc te brengen, maar geeft ook aan dat dit nog in de kinderschoenen staat. "We kijken er naar uit om samen te werken met Nixxes om ons daar bij te helpen", zegt hij in een interview met het Japanse Famitsu.

Begin juli maakte Sony bekend Nixxes over te nemen en onder te brengen bij de Technology, Creative & Services Group van PlayStation Studios. Dat gaf al aan dat de studio geen eigen games zal maken, maar bestaande Sony-studio's op technisch gebied zal bijstaan.

Nixxes is opgericht in 1999 en gevestigd in Utrecht. De studio is bekend van werk en optimalisaties aan pc-versies van games die primair voor consoles werden ontwikkeld. Nixxes werkte onder andere aan Tomb Raider-, Hitman- en Deus Ex-games en recent aan Marvel's Avengers.

Vorig jaar bracht Sony met Horizon Zero Dawn voor het eerst een grote PlayStation-titel naar de pc en dit jaar volgde Days Gone. Ook Uncharted 4 lijkt naar pc's te komen, maar wanneer is nog niet bekend. Sony heeft eerder aangegeven meer van zijn games uit te willen brengen voor pc's.