Aantal actieve Facebook-gebruikers daalt weer in Europa

Het aantal actieve Europese gebruikers van Facebook neemt weer af. In 2018 was dat ook het geval, maar daarna steeg het gebruikersaantal weer. Facebook verdient wel meer geld per Europese gebruiker. Afgelopen kwartaal was dat 17,08 dollar per gebruiker.

Het aantal maandelijks actieve Europese Facebook-gebruikers nam af met 3 miljoen en kwam daarmee uit op 420 miljoen in het afgelopen kwartaal. Het aantal dagelijks actieve gebruikers daalde met 2 miljoen tot 307 miljoen. In 2018 was er ook een dalende trend van Europese Facebook-gebruikers, maar eind dat jaar werd dat weer omgezet in een stijging. Facebook geeft geen duiding bij de nieuwe daling.

Omdat het aantal actieve gebruikers in andere werelddelen gelijk bleef of steeg, blijft het totale aantal Facebook-gebruikers groeien. Er waren in het tweede kwartaal van dit jaar zo'n 1,9 miljard dagelijks actieve gebruikers, 30 miljoen meer dan een kwartaal eerder. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg met 42 miljoen tot bijna 2,9 miljard.

Hoewel het aantal actieve Europese gebruikers daalde, verdiende Facebook wel meer geld aan gebruikers uit dat continent. De gemiddelde omzet per gebruiker kwam uit op 17,08 dollar, dat was 15,34 dollar in het vorige kwartaal.

De cijfers die Facebook publiceert in zijn kwartaalcijferpresentatie gaan over gebruikers van het sociale netwerk en niet over andere diensten zoals Instagram en WhatsApp. De kwartaalomzet van Facebook bedroeg 29,1 miljard dollar en dat is een stijging van 56 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 10,4 miljard dollar en dat is een verdubbeling.

Facebook verwacht in de tweede helft van dit jaar meer last te krijgen van 'veranderingen aan platforms en van regelgevende instanties'. Daarbij doelt het bedrijf onder andere op iOS 14.5, de update waarmee Apple anti-trackingfuncties toevoegde. Eerder zei Facebook al te werken aan 'verbeteringen van zijn advertentietechnieken' om gericht adverteren mogelijk te maken met 'minder toegang tot data'.