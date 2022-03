NYT: Facebook gaf onvolledige gegevens aan onderzoekers van misinformatie

Facebook heeft onderzoekers onvolledige informatie gegeven over hoe gebruikers omgaan met berichten op het platform. Het bedrijf zou data van de helft van zijn Amerikaanse gebruikers hebben verstrekt, terwijl het aangaf dat het om gegevens van al zijn gebruikers in de VS ging.

Facebook heeft per e-mail zijn excuses aangeboden aan de onderzoekers, schrijft The New York Times. Daarin zou het platform zich verontschuldigd hebben voor 'het ongemak' dat de fout veroorzaakt kan hebben. Het bedrijf geeft daarbij aan dat het de datasets aan het updaten is om de fout te verhelpen, maar dat het nog enkele weken zou duren voordat dit werk voltooid zou zijn, gezien de grote hoeveelheid data.

Vertegenwoordigers van het bedrijf hielden op vrijdag ook een telefoongesprek met de onderzoekers om zich te verontschuldigen voor de fout, melden anonieme bronnen aan het Amerikaanse dagblad. Daarin zouden verschillende onderzoekers geklaagd hebben dat ze maanden werk hebben verloren door de fout. Een onderzoeker zou zich ook hebben afgevraagd of Facebook nalatig was, of dat de fout opzettelijk was gemaakt om onderzoek te ondermijnen.

Een woordvoerder van het bedrijf claimt dat het probleem werd veroorzaakt door een 'technische fout', en zegt dat Facebook dat probleem 'proactief' aan zijn partners te hebben gemeld. De fout werd ontdekt door Fabio Giglietto, een professor van de Universiteit van Urbino in Italië. Giglietto vergeleek de gegevens die het bedrijf aan onderzoekers verstrekte met de data uit het transparantierapport dat Facebook in augustus publiceerde. Hij ontdekte daarbij dat de gegevens niet overeenkwamen.

Facebook is de afgelopen maanden vaker in opspraak gekomen over het delen van informatie. Recent kwam The New York Times erachter dat het bedrijf een transparantierapport had achtergehouden, waarna Facebook het alsnog publiceerde.

Begin augustus verbande Facebook ook enkele academici die onderzoek deden naar de verspreiding van politieke advertenties op het platform. De onderzoekers gebruikten daarbij een zelfontwikkelde browserextensie, in plaats van de gegevens die Facebook zelf verstrekt. Facebook stelde dat die onderzoekers 'ongeoorloofd' data scrapeten van het platform. Ook AlgorithmWatch staakte zijn onderzoek naar het Instagram-algoritme vorige maand, nadat moederbedrijf Facebook dreigde met juridische stappen.