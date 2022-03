Uitgelekte slide: Intel DG2-gpu's concurreren met RTX 3070 en RX 6700 XT

Volgens een uitgelekte slide moeten Intels komende Arc Alchemist-videokaarten met DG2-gpu's concurreren met de Nvidia GeForce RTX 3070 en AMD Radeon RX 6700 XT. De gpu's verschijnen in het eerste kwartaal van 2022.

De slide verscheen op het Chinese sociale medium Baidu en noemt twee verschillende DG2-modellen. Intel zou onder andere met een SOC1-model komen. Het gaat daarbij volgens VideoCardz puur om een gpu-model, waarop Intel meerdere videokaartvarianten met verschillende core-aantallen kan baseren.

Op basis van de slide lijkt Intel begin volgend jaar met SOC1-videokaarten in het prijssegment tussen de 300 en 499 dollar te komen. Deze SOC1-gpu's krijgen een tdp van 175W tot 225W en moeten volgens de slide concurreren met de GeForce RTX 3070, RTX 3060 Ti en RTX 3060 van Nvidia, naast de Radeon RX 6700XT en RX 6600XT van AMD. Het tweede model draagt de codenaam SOC2 en krijgt een tdp van 75W, claimt de slide. Dat model zou concurreren met de Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Daarbij zou de gpu in een prijssegment tussen de 100 en 200 dollar vallen.

De details in deze slide zijn nog niet bevestigd en dienen daarom met een korrel zout genomen te worden. De prestatieclaims in de slides komen wel overeen met eerdere geruchten. Leaker Tum_Apisak deelde in juni al mogelijke prestaties van een Intel DG2-videokaart met 448 execution units op Twitter, die in de buurt zouden komen van GeForce RTX 3070-prestaties. De slide noemt echter ook een onbekende Radeon RX 6500 XT, die nog niet officieel is aangekondigd. Het 'RX'-voorvoegsel ontbreekt ook bij de productnamen van de AMD-videokaarten.

Intel brengt zijn komende videokaarten begin volgend jaar uit onder de Arc-naam. De eerste producten, op basis van de DG2-gpu, krijgen de codenaam Alchemist. Begin dit jaar verscheen er al informatie over deze DG2-chips op Intels website. Er zouden vijf varianten met 96, 128, 256, 384 of 512 execution units uitkomen en er is ondersteuning voor 4GB tot 16GB aan GDDR6-geheugen, met snelheden van 14Gbit/s tot 18Gbit/s. De chips worden niet gemaakt door Intel zelf. In plaats daarvan besteedt het bedrijf de productie uit aan TSMC, die de gpu's zal produceren op zijn 6nm-node.