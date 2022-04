Intel: Arc-videokaarten krijgen geen ingebouwde cryptomininglock

De komende Arc-videokaarten van Intel zullen geen methodes bevatten om cryptomining tegen te gaan. Dat hebben Raja Koduri en Roger Chandler van het bedrijf in een interview duidelijk gemaakt.

In het interview met Gadgets 360 over de nieuwe Arc-serie videokaarten gaven Koduri van de Accelerated Computing Systems and Graphics-divisie en Chandler van Client Graphics Products and Solutions, aan dat een softwarematig locksysteem tegen cryptomining 'geen prioriteit heeft'. ''We gaan er geen extra werk in stoppen.'' Volgens de twee leidinggevenden moet de kaart gewoon voor iedereen verkrijgbaar zijn en het bedrijf heeft zich met optimalisaties op gamers en creators gericht. Hiermee volgen ze niet het voorbeeld van Nvidia, dat voor zijn RTX 3000-serie wel een soort softwarematige lock in de vorm van het Lite Hash Rate-initiatief heeft ontwikkeld, zodat naar eigen zeggen miners niet de hele voorraad meteen opkopen.

Koduri en Chandler zeggen dan ook niet te kunnen beloven dat er genoeg voorraad is als de Arc-gpu's, met de codenaam Alchemist, begin 2022 uitkomen. ''Door de grote vraag kan ik niet verzekeren dat er genoeg voorraad zal zijn. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de concurrentie.'' Het feit dat de markt voor videokaarten een moeilijke markt is, met wereldwijde chiptekorten en leveringsproblemen, zou een reden zijn dat er begin 2022 wellicht niet aan de vraag kan worden voldaan.