Foto's tonen mogelijke Intel Arc Alchemist-videokaart voor desktops

Er zijn foto's verschenen van een mogelijke Intel Arc Alchemist-desktopvideokaart. De afbeeldingen tonen het ontwerp van een Intel-referentiekaart met DG2-512EU-gpu. De eerste Arc-gpu's staan op de roadmap voor de eerste helft van 2022.

Foto's van de Arc Alchemist-referentiekaart zijn gedeeld door YouTube-kanaal Moore's Law is Dead. De foto's tonen een videokaart met een zilverkleurige koeler en twee fans. Het zou gaan om een videokaart met DG2-512EU-gpu, die zoals de naam doet vermoeden beschikt over 512 execution units. Dat zou het hoogst gepositioneerde model worden in Intels Arc Alchemist-line-up, blijkt uit eerdere uitgelekte informatie.

Foto's van een Intel Arc Alchemist-referentiekaart met 512 eu's. Bron: Moore's Law is Dead

Uit de afbeeldingen blijkt dat de videokaart een 8-pins- en een 6-pinsaansluiting heeft voor stroomvoorziening. Volgens eerdere leaks beschikken de DG2-512EU-modellen over 4096 shading units en maximaal 16GB GDDR6 met een 256bit-geheugenbus. Een uitgelekte slide stelde daarnaast dat de videokaart moet concurreren met AMD Radeon RX 6700 XT en de GeForce RTX 3070 van Nvidia. De videokaart zou volgens diezelfde slide een tdp van 225W krijgen.

Moore's Law is Dead deelde eerder dit jaar al foto's van een engineering sample van een Intel DG2-512EU-gpu, schrijft VideoCardz. Hij toonde ook eerder al renders van een DG2-512EU-referentiekaart, die vrijwel exact hetzelfde ontwerp toonde als de Arc Alchemist-videokaarten in de recent gepubliceerde foto's.

De YouTuber publiceerde deze week ook renders van een Intel-desktopvideokaart met DG2-128EU-gpu. Dat wordt naar verwachting het laagst gepositioneerde model in Intels Arc Alchemist-serie. Dit model zou 1024 shading units krijgen met 4 of 8GB GDDR6-vram op een 64bit-geheugenbus. De videokaart krijgt volgens Moore's Law is Dead geen 6-pinsaansluiting voor stroomvoorziening, wat zou betekenen dat de videokaart minder dan 75W verbruikt.

Intel introduceert zijn eerste Arc Alchemist-videokaarten in het eerste kwartaal van 2022, maar volgens VideoCardz betreffen dat mogelijk alleen laptopvarianten. Desktopmodellen volgen naar verwachting een kwartaal later. Intel heeft eerder bevestigd dat zijn Arc Alchemist-gpu's op 6nm geproduceerd worden door TSMC.

Renders van een Intel Arc Alchemist-referentiekaart met 128 eu's. Bron: Moore's Law is Dead