Intel is begonnen met samplen van DG2-videokaarten voor gaming

Intel is begonnen met het samplen van zijn komende DG2-videokaarten. Die gpu's zijn gebaseerd op Intels Xe-HPG-microarchitectuur en zijn bedoeld voor gaming. Het bedrijf laat ook weten dat zijn Ponte Vecchio-gpu voor datacenters momenteel wordt gevalideerd.

Hoewel Intel nog geen concrete releasedatum heeft bekendgemaakt voor zijn DG2-videokaarten, is het inmiddels wel begonnen met het uitdelen van samples aan partners. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens het ISC High Performance 2021-evenement. Dat doet vermoeden dat de release van deze DG2-chips dichtbij is.

Een Intel-medewerker meldde eerder al dat de DG2-gpu's 'voor de deur staan' en het bedrijf bevestigde vorig jaar dat het zijn komende gamingvideokaarten in 2021 uitbrengt. De Xe-HPG-gpu's krijgen onder andere hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Volgens eerdere geruchten komt Intel in ieder geval met vijf verschillende DG2-varianten. De gpu's moeten beschikbaar komen als losse videokaarten voor desktops en laptops.

Intels komende Xe-HPC-gpu voor datacenters, genaamd Ponte Vecchio, is volgens het bedrijf inmiddels aangezet in zijn lab. Die gpu bevindt zich momenteel in het validatieproces, dat 'goed vordert'. Ponte Vecchio is bedoeld voor exascale computing en bestaat uit 47 verschillende tiles op een enkele package, die bestaat uit 'meer dan 100 miljard transistors'. De Ponte Vecchio-chips komen beschikbaar bij oem's, maar Intel komt ook met een subsysteem met vier van dergelijke gpu's. Het is nog niet bekend wanneer de Xe-HPC-chips uitkomen.