3DMark-resultaten van Samsung Exynos-soc met AMD RDNA 2-gpu verschijnen online

Samsung lijkt zijn komende Exynos-soc met AMD-gpu te testen. Dat meldt de bekende Samsung-leaker Ice universe. De chip in kwestie presteert beter dan de huidige high-end smartphone-soc's van andere chipmakers.

De testchip beschikt over Cortex-A77-cores van Arm en een RDNA 2-gpu van AMD. De soc haalt een score van 8134 in de 3DMark Wild Life-benchmark, schrijft Ice universe op Twitter. Daarmee zou de RDNA 2-gpu in de Exynos-chip beter presteren dan alle huidige Qualcomm- en Samsung-soc's voor Android-smartphones. Deze chip scoort ook hoger dan de iPhone 12-serie van Apple. De leaker meldt daarbij wel dat iedere test met de Exynos-soc een ander resultaat geeft en dat deze cijfers daarom met een korrel zout genomen moeten worden.

Ter illustratie: de Galaxy S21+ met de huidige Samsung Exynos 2100-chip haalt volgens de ontwikkelaar van 3DMark een score van 5538. De hoogst scorende Snapdragon 888 haalt een resultaat van 5823. De A14 Bionic-soc in de iPhone 12-serie scoort maximaal 7671, hoewel de A14 in de iPad Air goed is voor een score van 8507, vermoedelijk vanwege het grotere koeloppervlak van de tablet. De Apple M1-chip in de nieuwe iPad Pro haalt scores van 17.133.

Samsung en AMD maakten in 2019 al bekend dat de twee bedrijven samen smartphonechips gaan maken. In juni deelde AMD meer details over de samenwerking. Het bedrijf bevestigde toen dat de komende Exynos-soc een geïntegreerde RDNA 2-gpu krijgt met hardwarematige ondersteuning voor raytracing en variable rate shading. Volgens eerdere geruchten kondigt Samsung de eerste Exynos-chip met AMD-gpu in juli aan.

Bron: Ice universe, via Twitter