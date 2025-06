3DMark brengt zwaardere benchmark zonder raytracing uit

3DMark-maker UL Solutions heeft Steel Nomad uitgebracht, een crossplatformbenchmark die is bedoeld om te testen hoe sterk gpu's zijn in het verwerken van rasterised graphics, dus zonder het gebruik van raytracingcores. Steel Nomad volgt de Time Spy-benchmark op.

Steel Nomad was volgens UL Solutions nodig omdat de huidige Time Spy-benchmark te oud begon te worden. Die benchmark, die in 2016 werd uitgebracht, werd vaker door de cpu gebottleneckt in plaats van door de gpu. Daardoor werd de test steeds minder geschikt voor het testen van moderne gpu's. Sinds introductie zijn er volgens UL Solutions bijna 48 miljoen benchmarkresultaten gepubliceerd met Time Spy.

De Steel Nomad-benchmark draait op native 4k-resolutie en gebruikt 'modernere implementaties van gpu-technieken'. De benchmark is volgens UL Solutions 'zo'n drie keer zwaarder dan Time Spy en bijna zeven keer zwaarder dan Fire Strike'.

De benchmark is deze week uitgebracht voor Windows en de Arm-versie van Windows, en gebruikt DirectX 12- of de Vulkan-api's. Daarnaast kan de benchmark op Android met Vulkan en op iOS met Metal gebruikt worden. UL Solutions zegt de benchmark later dit jaar voor meer api's en platforms te gaan uitbrengen, waaronder macOS. Linux-gebruikers moeten 'langer wachten', zegt UL Solutions.

Steel Nomad speelt zich af in een sciencefiction- en woestijnsetting, en bevat geluid en easter eggs. De benchmark heeft een Light-versie voor minder krachtige pc's. Hij komt gratis beschikbaar voor 3DMark-kopers en komt naast de raytracingbenchmarks Speed Way, Port Royal en Solar Bay te staan.