3DMark-scores van AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT en RX 6650 XT gedeeld

Er zijn 3DMark-benchmarkresultaten van de AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT en 6650 XT verschenen. Deze zijn gedeeld door Wccftech, die eerder al de volledige specificaties van deze RX 6000-refresh deelde. Volgens geruchten komen de nieuwe kaarten op 10 mei uit.

De drie komende AMD Radeon RX 6000-videokaarten zijn allemaal gebenchmarkt op hetzelfde testsysteem, schrijft Wccftech. Dit systeem heeft een AMD Ryzen 7 5800X3D-cpu en DDR4-3600-geheugen op de meest recente AMD-drivers op Windows 10. De kaarten zijn getest in de 3DMark Time Spy-, Fire Strike-, Port Royal- en 3DMark 11-benchmarks.

De Radeon RX 6950 XT haalt bijvoorbeeld een Time Spy-resultaat van 22.209 punten. Op hetzelfde testsysteem haalt de GeForce RTX 3090 Ti van Nvidia een score van 20.855, zo schrijft Wccftech. De huidige Radeon RX 6900 XT haalt een score van 18.463. De Radeon RX 6750 XT presteert op zijn beurt iets beter dan de GeForce RTX 3070 Ti en de Radeon RX 6650 XT doet het in de Time Spy-test ongeveer 11 procent beter dan de RX 6600 XT.

In de Port Royal-benchmark met raytracing liggen de Radeon RX 6950 XT-prestaties in de buurt van de Nvidia GeForce RTX 3080, hoewel laatstgenoemde iets beter presteert. De Radeon RX 6750 XT-raytracingprestaties komen in de Port Royal-benchmark in de buurt van de RTX 2080. De Radeon RX 6650 XT doet het volgens Wccftech iets beter dan de GeForce RTX 3050.

Er gaan al langer geruchten rond over deze AMD Radeon RX 6000-refreshkaarten, die vermoedelijk op 10 mei worden uitgebracht. De voornaamste wijziging zit in het geheugen. De GDDR6-modules in deze nieuwe videokaarten zouden snelheden van 18Gbit/s bieden. Bij de huidige RX 6000-videokaarten ligt dat op 16Gbit/s. De refreshvideokaarten krijgen volgens Wccftech ook een hogere typical board power, wat hogere kloksnelheden mogelijk maakt.

3DMark Time Spy-resultaten. Bron: Wccftech