'AMD Radeon RX 6000-refresh met sneller geheugen is uitgesteld tot mei'

De refresh van AMD's RDNA 2-desktopvideokaarten verschijnt misschien niet op 20 april, maar pas op 10 mei, stelt een betrouwbare leaker. De reden is onbekend. De nieuwe kaarten krijgen naar verwachting sneller geheugen, en wellicht ook hogere boostclocks en een hogere tbp.

Leaker Disclosuzen zegt tegen Videocardz dat de drie vernieuwde RDNA 2-kaarten op 10 mei geïntroduceerd worden en allemaal een zwart ontwerp krijgen. Daarnaast krijgt de Radeon RX 6650 XT een nieuwe reference-koeler, met twee ventilatoren in plaats van een. De meeste customkoelers hadden al twee ventilatoren, merkt de site op.

Ook de Radeon RX 6750 XT krijgt een extra ventilator en heeft er bij de refresh drie. De Radeon RX 6950 XT krijgt eveneens een koeler met drie ventilatoren, hoewel deze wat groter en dikker is dan de RX 6750 XT-koeler. Vermoedelijk komen deze nieuwe referentiekaarten beschikbaar via AMD's eigen webwinkel, zoals ook het geval is bij de huidige Radeon RX 6000-videokaarten.

Volgens een eerder gerucht krijgen de drie kaarten GDDR6-geheugen op 18Gbit/s, waar de huidige videokaarten 16Gbit/s-geheugen gebruiken. De Radeon RX 6950 XT krijgt volgens Videocardz een hogere total board power van 350W. Dat is 50W meer dan bij de RX 6900 XT. Over het vermogen van de RX 6750 XT en de RX 6650 XT is nog niets bekend. Naast de genoemde refreshkaarten, moet de RX 6400 op 10 mei ook los uitkomen. Nu is die kaart alleen beschikbaar voor oem's.

AMD's Radeon RX 6000-refresh. Afbeelding via VideoCardz