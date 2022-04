Nederlands mobieledataverbruik daalde in vierde kwartaal 2021 met 4 procent

Het mobieledataverbruik in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met vier procent gedaald naar 331 miljoen gigabyte, schrijft de ACM. In het kwartaal daarvoor was er 346 miljoen gigabyte aan data verbruikt.

Volgens de Telecommonitor, die de ACM elk kwartaal uitbrengt, is het aantal mobieletelefoonabonnementen gestegen van 22,3 miljoen naar 23,5 miljoen. Daarbij telt de marktautoriteit de mobiele aansluitingen voor slimme apparaten, zoals energiemeters en rookmelders, niet mee. Die zijn in een afzonderlijke telling meegenomen. Volgens de ACM is het aantal aansluitingen van slimme apparaten in Nederlandse huishoudens vorig jaar gestegen van 7,9 miljoen naar 9 miljoen.

Het Nederlandse dataverbruik was vorig jaar zo’n 1,3 miljard gigabyte. Dat is bijna 35 procent hoger dan het dataverbruik in 2020. Het aantal belminuten is met bijna 15 procent gestegen, naar 50 miljard minuten. Het aantal sms’jes daalde daarentegen met bijna 10 procent, tot nog geen 2,5 miljard berichten.

De marktaandelen van de drie providers die hun eigen netwerken hebben, zijn vrijwel stabiel gebleven. KPN heeft 25 tot 30 procent van de markt in handen, net als T-Mobile. VodafoneZiggo heeft nog steeds twintig tot vijfentwintig procent marktaandeel. De virtuele providers sluiten de rij met tien tot vijftien procent marktaandeel.

Breedbandinternet

In het vierde kwartaal van 2021 is bij 265.000 Nederlandse huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd. Bij ruim 4,53 miljoen huishoudens ligt er nu een glasvezelkabel tot aan de meterkast. Van dat aantal hebben 1,89 miljoen gezinnen ook een internetabonnement via glasvezel. Dat is ongeveer 80.000 meer dan in het kwartaal daarvoor.

Het aantal abonnementen voor breedbandinternet via een koperverbinding daalde met 31.000 naar 2,23 miljoen. Het aantal abonnementen via de kabel daalde met 11.000 naar 3,47 miljoen.

KPN en VodafoneZiggo blijven de grootste aanbieders van breedbandinternet met marktaandelen van 35 tot 45 procent. T-Mobile had in het vierde kwartaal een marktaandeel van tussen de 5 en 10 procent. Delta Fiber had tussen de 0 en 5 procent.