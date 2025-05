ACM: aantal glasvezelverbindingen steeg afgelopen kwartaal meer dan ooit tevoren

Er zijn in het eerste kwartaal van 2023 zo'n 450 duizend nieuwe glasvezelverbindingen bij gekomen in Nederland. Dat is de grootste toename in één kwartaal tot dusver, maakt de Autoriteit Consument en Markt bekend in zijn Telecommonitor.

Momenteel hebben 6,14 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting tot aan de woning of tot aan de meterkast, terwijl dat er vorig kwartaal nog zo'n 5,7 miljoen waren, schrijft de ACM. 2,48 miljoen daarvan hebben ook een internetabonnement via glasvezel, wat er 80.000 meer zijn dan in het laatste kwartaal van 2022.

De ACM verwacht dat de hoeveelheid glasvezelabonnementen in korte tijd snel zal stijgen en dat binnen drie jaar 'vrijwel overal' in Nederland glasvezel is aangelegd. Door deze fikse groei in glasvezelaansluitingen, gecombineerd met het feit dat de glasvezelaansluitingen open zijn voor verschillende aanbieders, zijn er volgens de ACM geen extra maatregelen nodig om de concurrentie op de markt voor snel internet te stimuleren.

In de Telecommonitor schrijft de ACM verder dat het aantal breedbandinternetabonnementen via koper daalde met 7 duizend naar 1,99 miljoen, terwijl er net als vorig kwartaal 3,81 miljoen coaxabonnementen zijn. 72 procent van de huishoudens heeft een internetsnelheid van 100Mb/s of hoger, terwijl dat vorig kwartaal nog 56,2 procent was. 4,14 procent heeft snelheden van 1Gbit/s of meer. VodafoneZiggo is de grootste aanbieder van breedbandinternet met een marktaandeel van 40 tot 45 procent, gevolgd door KPN met 35 tot 40 procent.

Ook blijkt uit de cijfers van de ACM dat de hoeveelheid mensen met een vaste telefoonaansluiting blijft dalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn er 2,5 procent minder vaste aansluitingen en is er 25 procent minder via een vaste telefoon gebeld. Er is in totaal voor 1,16 miljard minuten getelefoneerd via een vaste verbinding en er waren 4,46 miljoen vaste aansluitingen. Ter vergelijking: in totaal zijn er 22 miljoen mobiele aansluitingen en is er voor 9,8 miljard minuten mobiel gebeld. Het aantal verstuurde sms'jes nam tot slot met vier procent af naar 522 miljoen.