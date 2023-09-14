"ACM gaat Youfone-overname door KPN nader onderzoeken"

De Autoriteit Consument & Markt gaat de overname van Youfone door KPN verder onderzoeken. Dat meldt de Nederlandse markttoezichthouder op donderdag. De ACM wil onderzoeken of de concurrentie belemmerd wordt door de beoogde deal.

De ACM kondigt donderdag een vervolgonderzoek naar de Youfone-overname aan. De toezichthouder zegt dat door de overname 'belangrijke concurrentiedruk' in het zogeheten no frills-segment kan wegvallen, wat volgens de ACM mogelijk kan leiden tot 'hogere prijzen of een slechter aanbod voor consumenten'. In dat marktsegment bieden telecomaanbieders relatief simpele en betaalbare abonnementen, zonder niet-essentiële onderdelen.

Youfone heeft geen eigen netwerk, maar maakt gebruik van dat van KPN. De provider kan volgens de ACM in theorie ook gebruikmaken van de netwerken van Odido of VodafoneZiggo, wat de onderhandelingspositie van Youfone versterkt. Daardoor is de provider in staat om op prijs te concurreren, waarmee het druk uitoefent op de prijzen van andere telecomproviders, zo stelt de marktwaakhond.

Als dat wegvalt, dan kan de concurrentie in het no frills-segment mogelijk verslechteren, zo claimt de ACM. De markttoezichthouder wil daarom eerst de gevolgen van de overname onderzoeken. Zo nodig kan de ACM de overname blokkeren.

KPN kondigde zijn beoogde overname van Youfone in juni aan. KPN wil de Nederlandse activiteiten van die provider overnemen voor 200 miljoen euro. Youfone maakt momenteel al gebruik van het netwerk van KPN en heeft naar eigen zeggen meer dan 540.000 klanten in Nederland.