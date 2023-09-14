ACM gaat Youfone-overname door KPN nader onderzoeken

De Autoriteit Consument & Markt gaat de overname van Youfone door KPN verder onderzoeken. Dat meldt de Nederlandse markttoezichthouder op donderdag. De ACM wil onderzoeken of de concurrentie belemmerd wordt door de beoogde deal.

De ACM kondigt donderdag een vervolgonderzoek naar de Youfone-overname aan. De toezichthouder zegt dat door de overname 'belangrijke concurrentiedruk' in het zogeheten no frills-segment kan wegvallen, wat volgens de ACM mogelijk kan leiden tot 'hogere prijzen of een slechter aanbod voor consumenten'. In dat marktsegment bieden telecomaanbieders relatief simpele en betaalbare abonnementen, zonder niet-essentiële onderdelen.

Youfone heeft geen eigen netwerk, maar maakt gebruik van dat van KPN. De provider kan volgens de ACM in theorie ook gebruikmaken van de netwerken van Odido of VodafoneZiggo, wat de onderhandelingspositie van Youfone versterkt. Daardoor is de provider in staat om op prijs te concurreren, waarmee het druk uitoefent op de prijzen van andere telecomproviders, zo stelt de marktwaakhond.

Als dat wegvalt, dan kan de concurrentie in het no frills-segment mogelijk verslechteren, zo claimt de ACM. De markttoezichthouder wil daarom eerst de gevolgen van de overname onderzoeken. Zo nodig kan de ACM de overname blokkeren.

KPN kondigde zijn beoogde overname van Youfone in juni aan. KPN wil de Nederlandse activiteiten van die provider overnemen voor 200 miljoen euro. Youfone maakt momenteel al gebruik van het netwerk van KPN en heeft naar eigen zeggen meer dan 540.000 klanten in Nederland.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 20:50
136 • submitter: Anonymoussaurus

14-09-2023 • 20:50

136

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (136)

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CH4OS 14 september 2023 20:54
Waarom zou dit opeens een probleem zijn? :? En vooral: waarom was dit dan bij de overname van Simpel door T-Mobile (Odido) geen probleem? :) Simpel zit immers ook op het TMNL/Odido netwerk.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 08:56]

aljooge @CH4OS14 september 2023 21:43
Ze hanteren steeds hetzelfde truukje. Ze nemen een andere speler over, delen mee dat er voor de huidige klanten niks veranderd en uiteindelijk verandert er toch wat en laten ze de overgenomen partij overgaan in KPN. Hebben ze bij XS4ALL en Telfort ook gedaan.

De huidige klanten behouden hun contract maar de abonnementsprijzen stijgen elk jaar mee met de inflatie.

Zo gaat er weer een concurrent van de markt af, eentje die de prijs drukt omdat ze het kunnen doen voor minder. Mijn contract bij Youfone is momenteel 14 GB voor 10.50 euro inclusief data stop. Bij KPN betaal je voor 12 GB maar liefst 21 euro! Ruim het dubbele. Moet je nagaan wat de winstmarge bij KPN wel niet moet zijn. Dit wordt lekker verdeeld onder de aandeelhouders ten koste van de klant die veel te veel betaalt. Die aandeelhouder wil liever nog meer geld hebben en dat kan door de prijsvechters van de markt te drukken zodat de prijzen nog verder verhoogd kunnen worden.

Ik hoop dat Youfone zelfstandig blijft bestaan.
Sir.roYa @aljooge14 september 2023 21:55
Vergeet niet dat het dataverbruik van Youfone dubbel zo hard gaat als bij een andere speler. Youfone rekent elke internet sessie en rond het verbruik af naar boven, ik geloof naar 100KB. Stel, je krijgt een appje van 1/2KB binnen, die wordt dus afgerond naar 100KB. Zo hebben ze mij een aantal maanden goed in de kosten weten te jagen... dus ja, 14GB lijkt veel maar staat totaal niet in verhouding tot 12GB van KPN. Dit is overigens al wel enkele jaren geleden dus ik weet niet of ze deze praktijken nog steeds hanteren..
Tweakez @Sir.roYa14 september 2023 21:59
Waar komt dit vandaan? Dat ze een whatsappje van 1/2kb naar 100kb afronden? Heb je daar een bron of onderbouwing voor? Want dit mag namelijk niet lol

Als je dan 14GB hebt, en elk appje die je ontvangt van 1/2kb word afgerond naar 100, dan ben je met 10 appjes 1MB kwijt en met 1000 appjes 100MB. Heb je dan in een weekje 10000 appjes gestuurd, ben je al een GB verder lol

Correctie: misinterpretatie

[Reactie gewijzigd door Tweakez op 23 juli 2024 08:56]

RobbyTown @Tweakez14 september 2023 22:11
https://www.youfone.nl/sim-only/tarieven

Die PDF downloaden en dan de kleine lettertjes
Tarieven zijn per maand. Gesprekken worden afgerekend per seconde. Verbruikte KB’s worden per sessie naar boven afgerond op 100 KB. Op de onb. min/sms bundel is een FUP van toepassing. Voor bellen en SMS’en in, naar en vanuit het buitenland en voor gebruik van informatienummers gelden andere tarieven. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Resterend tegoed van je bundels vervalt aan het einde van de maand. Bekijk de actievoorwaarden op onze website.
Tweakez @RobbyTown14 september 2023 22:16
Ah, per sessie.
Ja, oké. :+ dat is andere koek, ik interpreteerde je bericht dan verkeerd namelijk, het hangt een beetje af, wat een "sessie" exact inhoudt. Gaat dat om ik start nu 22.15 en check of je om 22.20 nog actief bent, if not exit sessie en bam 100kb? Of welke tijdspanne hanteert Youfone in dit geval voor de sessie gesloten wordt.

[Reactie gewijzigd door Tweakez op 23 juli 2024 08:56]

OruBLMsFrl @Tweakez14 september 2023 22:43
Geen idee maar dochterlief heeft Youfone met 6GB databundel en zelfs met af en toe een filmpje geen problemen, prima binnen de datalimiet. Die telefoon zit primair op Wi-Fi op de nodige plekken, maar zal tegelijk ook wel veel 4G/5G sessies opbouwen waar van toepassing. Lijkt dan toch wel mee te vallen, of er moet iets zijn waardoor je daar excessief veel last van krijgt?

Misschien zo een advanced internet apn zoals laatst in het nieuws was, dat dat je heel veel sessies inbound oplevert of zo, elke port scan weer 100KB of iets?
Mellow Jack
@Tweakez14 september 2023 22:27
Ik kan me niet anders voorstellen dan een sessie op netwerk niveau en niet op applicatief niveau. Vaak zit op netwerk maximaal een minuutje idle tijd. Geen idee hoe dat in de mobiele wereld zit
Timmiejj @Mellow Jack15 september 2023 14:38
Dit inderdaad, vroeger was dit anders op GPRS/Edge (2G/3G) daarbij werd inderdaad vrij snel de sessie verbroken. Echter voor zover ik weet hebben zowel het 4G als 5G protocol een 'always online' principe, zodra jou sim verbinding heeft met het netwerk zal je sim/handset proberen middels de ingestelde APN een internet verbinding op te zetten en open te houden, je bent eigenlijk altijd met het internet verbonden als je telefoon met het netwerk is verbonden.
Je zou immers ook geen whatsapp berichten van anderen gepushed kunnen krijgen als je niet als een actieve verbinding met het internet hebt.

Ik weet niet exact hoe Youfone de rounding toepast en of zij hun data rating real time of offline achteraf doen (ik vermoed offline achteraf). Maar in veel gevallen vind de rating en rounding als volgt plaats:

- Sessie start (telefoon maakt verbinding met netwerk)
- Gedurende sessie word elke 2 uur of na XX MB verbruikte data een intermediate record gegenereerd (dit gebeurd voor bijvoorbeeld bundel rating bij offline achter rating, bij real time rating word dit echter in near real time gedurende het verbruiken zelf gedaan)
- Na X tijd, 24 uur is vrij gebruikelijk, is de maximale sessie tijd bereikt. Het netwerk stuurt een terminatie berict voor de sessie naar de handset en backend systeem spuugt de definitieve data record uit.
- Bij real time rating word de rounding toegepast op het moment dat de sessie beeindigd word, in Youfone's geval naar het dichtsbijzijnde veelvoud van 100KB. Bij offline achter rating zal dit in een ander backend systeem gebeuren tijdens de verwerking van de data record door dat systeem.
- Ondertussen ontvangt je toestel het termination bericht en start direct met het opzetten van de volgende sessie.

In de praktijk verwacht ik dat je maximaal 99 KB per X tijdslot afgerekend krijgt, in het gunstigste geval zal dit per 24 uur zijn, maar het zou bijvoorbeeld ook per 8 uur, 6 uur of 2 uur kunnen zijn.

idle timer die je noemt bestaat wel maar voor zover ik weet is dat vaak meer een keep alive signaal, het netwerk stuurt dan een signaleringsbericht naar de handset om te kijken of deze nog verbonden is, een soort ping als het ware, als het toestel niet reageert sluit het netwerk de sessie af, maar in de basis is het voornamelijk de SIM/Handset die continue verbonden wil zijn met het netwerk en een data sessie open houd.

Wat genoemd werd m.b.t. switchen tussen Wifi en mobiele data: Zelfs als je met wifi verbonden bent heeft je telefoon continue een data sessie open staan op het netwerk, het is afhankelijk van je toestel (instellingen) wat er gebeurd, een hoop toestellen hebben standaard WiFi Assist aan staan, deze functionaliteit doet voor zover ik weet niet actief op de voorgrond je verbinding switchen tussen mobiel en wifi, in plaats daarvan geeft het je een seamless experience. Je bent verbonden met WIFI, je toestel toont WIFI verbinding, je blijft ook verbonden maar als het signaal op enig moment slecht is switched je telefoon tijdelijk over naar de mobiele data verbinding, zonder dat de WiFi verbinding weg valt.
The Third Man @Mellow Jack15 september 2023 10:56
Sessie is verbonden met een APN of niet, dus simpel gezegd schakel je voortdurend tussen wifi en mobiel vanwege slecht wifi bereik in de tuin of zo dan krijg je allemaal losse sessies. Zit je echter ofwel urenlang op de wifi ofwel urenlang mobiel (buitenshuis e.d.) dan heb je geen last van onderbroken sessies.
KC Boutiette @Mellow Jack14 september 2023 22:44
Voorheen had Hollandsnieuwe dit ook. Weet niet hoe het nu zit, maar kan me goed voorstellen dat het nog steeds zo is. Nooit problemen mee gehad overigens...
loki504 @Tweakez14 september 2023 22:15
Geen extreem betrouwbare bron maar toch.
https://radar.avrotros.nl...dan-verbruik-t192482.html

En waar in de wet staat dat ze niet mogen "afronden"?

En hier een betrouwbaardere bron.
https://www.simonlycheck.nl/afronden-dataverbruik-sim-only/

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 08:56]

Bender @loki50415 september 2023 10:21
Waar staat in de wet dat ze wel mogen afronden naar boven?

Want ze gaan iets belasten wat helemaal niet gebruikt wordt. Hetzelfde als ze gas in je woning naar boven gaan afronden per uur.

[Reactie gewijzigd door Bender op 23 juli 2024 08:56]

loki504 @Bender15 september 2023 10:37
Staat er niet.... maar wetten verbieden meestal iets en worden bijna nooit gebruikt om een specifiek iets toe te staan.

Of staat er ook in de wet waar je mag plassen? Of is het makkelijker om een wet te maken die plassen binnen de bebouwde kom verbied makkelijker is?

Dus dan verwacht ik een wets artikel waarin ze het verbieden. En als je iets beweert moet je ook met een bron komen en niet zeggen waarin staat dan dat het wel mag. We zijn immers de kleuterklas gepasseerd.
Bender @loki50415 september 2023 10:55
Is er geen wet denk je die verbied kosten te berekenen voor iets wat je niet hebt geleverd?
loki504 @Bender15 september 2023 11:29
Belminuten mag je wel naar boven afronden bij sommige abonnementen.

https://www.consuwijzer.n...20minuten%20of%20seconden.
En dat gaat om seconden maar wat als we over micro of nanoseconden gaan hebben?

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 08:56]

aljooge @Sir.roYa14 september 2023 22:41
Die afronding valt in mijn beleving reuze mee. Het gaat erom dat je telefoon via Youfone een databundeltje verstuurt, terwijl je niet met je telefoon bezig bent. Stel je krijgt op een dag 100 van die datapakketjes, bijvoorbeeld in de vorm van een whatsappje. Dan is je extra afgeronde dataverbruik 100 x 100 kB = 10 MB. Per maand 310 MB. Dat is op een databundel van 1 GB best veel, maar op een bundel van 14 GB is dat in verhouding verwaarloosbaar klein.

Degene met een kleine databundel dient wel voor te zorgen dat als de telefoon niet gebruikt wordt, deze zoveel mogelijk op de wifi staat ingesteld. Voor de grote databundels merk je de afronding (bijna) niet meer.
Odie @Sir.roYa15 september 2023 00:01
Zo werken data sessies niet. Een smartphone heeft in principe altijd een dataverbinding open staan, er word niet per app een sessie gestart.
Skix_Aces @Sir.roYa15 september 2023 00:25
Ik zit zelf bij Youfone, en ik heb het even op mijn specificatie factuur gechecked. Sommige dagen zijn er maar 2 sessies geweest waarin tientallen MB's gebruikt zijn, op extreme dagen zijn er 8 sessies gestart. Het lijkt erop dat m'n smartphone een sessie start en hem niet zomaar eindigt. De afronding is dus te verwaarlozen.
The Third Man @Sir.roYa15 september 2023 10:57
Dan kan je beter kijken naar hoe snel en waar je precies verbinding met wifi maakt. Steeds nieuwe sessies betekent dat je telefoon steeds overschakelt tussen wifi en mobiel, dan kan het hard gaan als je steeds maar paar kb gebruikt en dan weer omschakelt. Bekend voorbeeld is slecht wifibereik in een hoek van het huis of in de tuin.
nout77 @The Third Man15 september 2023 23:47
Ook wanneer je verbonden bent met wifi heeft je telefoon op netwerk niveau nog steeds een sessie open staan met je netwerk provider. Switchen tussen 5G en wifi maakt niets uit. Een sessie blijft gemiddeld vele uren open staan en wordt uiterlijk na 24 uur beëindigd. Je data verbruik zal dus in de praktijk bij weinig gebruik een paar honderd kilobyte per dag zijn.

Ik zit zelf al vele jaren bij Youfone met bundels van in het begin 4 GB tot nu 12 GB en heb nog nooit last gehad van onnodig veel data gebruik. Vaak had ik aan 1 tot 2 GB per maand met ook wel regelmatig muziek streamen onderweg al genoeg. Dit is dus geen reden om geen Youfone te kiezen.

Ik heb zelf goede ervaring met Youfone en ben ook erg tevreden over de prijs van 10 euro per maand. En wat mij betreft hoeft de overname door KPN zeker niet door te gaan! Ik zie de prijzen alweer stijgen voor toekomstige contracten.. Ik zat daarvoor vele jaren bij Telfort. Totdat KPN besloot daar de stekker er uit te trekken.

[Reactie gewijzigd door nout77 op 23 juli 2024 08:56]

The Third Man @nout7716 september 2023 15:08
Ik was wellicht iets te vaag in mijn bewoording. Technisch gezien is een mobiele verbinding natuurlijk een meerlaags model waarbij de datalaag los staat van zaken als de associatie met de zendmast. De sessie waar ik op doel is de verbinding met het PDN ('packet data network'), oftewel wat we in de volksmond 'internet' noemen, die is wel degelijk verbroken als de telefoon verbonden is met wifi.

Wat de rest betreft ben ik er roerend mee eens, maar dat staat los van het probleem dat sommigen kunnen ervaren wbt talloze 100 kb sessies per uur op de factuur, wat ook in het Youfone topic wel eens voorbij komt. Dat komt dan neer op een knipperlicht effect waarbij de telefoon of steeds bereik verliest (natuurgebied, op het water e.d.) of steeds wisselt met de wifi-verbinding.
TechSupreme @Sir.roYa15 september 2023 01:50
Dat is alleen als je geen databundel hebt of buiten je bundel zit, dan tikken ze per 100kB af. Dat doet elke provider.
mjz2cool @TechSupreme15 september 2023 09:39
Nee dat is altijd, binnen of buiten je bundel wordt je verbruik op 100KB naar boven afgerond per sessie: https://www.youfone.nl/si...ne_Sim_Only_Consument.pdf

Bij KPN is dit per 1KB: https://www.kpn.com/w3/fi...ntid=38917&mode=incontext

[Reactie gewijzigd door mjz2cool op 23 juli 2024 08:56]

TechSupreme @mjz2cool15 september 2023 10:32
Je telefoon is tegenwoordig altijd online, wat is een sessie? Voor het gemakt ronden ze gewoon af op 100kB aan het einde van de rit.

Het deel van dat is altijd zo is alleen van toepassing op dat als je buiten je bundel zit je per eenheid moet aftikken. @Sir.roYa Had gewoon geen bundel gekocht en moest daardoor achteraf flink aftikken.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:56]

mjz2cool @TechSupreme15 september 2023 11:40
Ik weet niet precies wanneer een sessie begint en eindigt, maar ik zou verwachten dat dit sowieso gebeurt als je tussen netwerken switcht. Uiteindelijk zal dit dus niet voor veel hogere kosten moeten zorgen zoals anderen wel beweren, tenzij je bij elk berichtje gaat switchen tussen netwerken.
Verder blijft het punt dat bij Youfone altijd op 100KB afgerond wordt, zoals op hun eigen website te lezen is. Ook binnen de bundel.
The Third Man @TechSupreme15 september 2023 10:58
Sessie is verbonden met een APN of niet, dus simpel gezegd schakel je voortdurend tussen wifi en mobiel vanwege slecht wifi bereik in de tuin of zo dan krijg je allemaal losse sessies. Zit je echter ofwel urenlang op de wifi ofwel urenlang mobiel (buitenshuis e.d.) dan heb je geen last van onderbroken sessies.
Sir.roYa @TechSupreme15 september 2023 15:22
Ik had wel een internet bundel..
Corsa_GSi @Sir.roYa15 september 2023 09:20
Ik heb ook Youfone, maar merk dit gedrag qua dataverbruik niet.
Nietzo-odido @aljooge14 september 2023 21:57
Xs4all is 22 jaar een zelfstandig bedrijf geweest binnen kpn......
ApexAlpha @Nietzo-odido15 september 2023 08:43
Dit inderdaad, je kan moeilijk XS4ALL als voorbeeld noemen hier, het bewijst eerder het tegenover gestelde: dat een overgenomen partij prima los kan blijven bestaan.

Telfort is al sinds 2005 van KPN en heeft ook al die tijd los bestaan.
beerse @ApexAlpha15 september 2023 09:01
Ten opzichte van kpn zijn telfort en xs4all beide organisaties (geweest) met een eigen netwerk. Dat staat niet in verhouding tot youfone, dat geen eigen netwerk heeft en nooit heeft gehad. Zij is altijd klant geweest bij netwerk-bedrijven zoals kpn.
ep667 @beerse15 september 2023 12:07
Simyo (letterlijk ook een lowcost provider) bestaat al sinds 2005 als los onderdeel ook. Ja, dat KPN soms kleinere spelers absorbeert, dat klopt. Maar het is niet de standaard.

Youfone bedient weer een andere doelgroep dan de mainstream (daarvoor is KPN) en ook een andere groep dan Simyo (echt een budgetmerk, zelfs geen 5G). Het zit ertussenin, zoals Ben (en tot 2 weken terug Tele2) tussen T-Mobile en Simpel stonden.

Dus ja: als T-Mobile destijds Simpel mocht overnemen, dan snap ik niet waarom dit niet zou mogen. Simpel heeft ook nooit een eigen netwerk gehad.
Sharkys @Nietzo-odido14 september 2023 22:29
Aan al het goede komt een einde. Ben al ruim 15 jaar klant bij XS4ALL. Altijd goede service ervaren en nooit problemen gehad met de klantenservice.

Sinds ongeveer een klein jaar is de volledige ondersteuning onderdeel van KPN. Nu had ik ze gebeld voor een ander moden aangezien mijn modem geen enkele updates meer krijgt voor ruim 1,5 jaar. Bij XS4ALL werd nooit moeilijk gedaan, maar nu krijg ik dus onmogelijk een nieuw modem.

Enige wat resulteert is mijn abonnement om te zetten naar een willekeurige prijsvechter. KPN levert dezelfde service als elke willekeurige concurent maar dan tegen een premium prijs.
OruBLMsFrl @Sharkys14 september 2023 22:37
Enige wat resulteert is mijn abonnement om te zetten naar een willekeurige prijsvechter.
Freedom internet
servies @OruBLMsFrl15 september 2023 09:04
Freedom is prijstechnisch erg onaantrekkelijk wanneer je op een KPN netwerk zit.

[Reactie gewijzigd door servies op 23 juli 2024 08:56]

OruBLMsFrl @servies15 september 2023 11:14
Vergeleken met XS4all valt het prijsverschil toch wel mee?
Qlimaxxx @Sharkys15 september 2023 10:01
Tip: modem uitzetten en bij de vragen gewoon antwoorden geven die erop wijzen dat het modem defect is. Dus stekker zit erin, lampjes branden niet. Dan krijg je meestal wel een nieuw modem. (Was enkele jaren terug geloof ik wel zo).
CH4OS @aljooge14 september 2023 23:30
En wat heeft wat de bedrijven doen, te maken met de beweegredenen van de ACM? De ACM start nu opeens wel een onderzoek, terwijl de vorige overname in dezelfde no-frills markt bij de vorige overname (de overname van Simpel door T-Mobile/Odido) er geen onderzoek nodig was. Dus ik ben benieuwd wat de reden is waarom het toen (nog) niet nodig was, maar nu met de Youfone/KPN overname het onderzoek opeens wel nodig is. ;)
aljooge @CH4OS14 september 2023 23:43
Nog niet zo lang geleden heeft KPN Telfort opgeheven, omdat zo’n budgetprovider niet in hun strategie paste. Nemen ze daarna opnieuw een budgetprovider over. Met welke bedoeling? Duidelijk niet om van Youfone een sterk merk te maken, want die hadden ze al met Telfort. De bedoeling is om de prijsvechters van de markt te halen, om zo een markt dominantie te krijgen. Dat is het terrein van de ACM.
CH4OS @aljooge15 september 2023 02:01
Maar dan nog, waarom nú wel en bij Simpel/T-Mobile/Odido niet?
HuisRocker @CH4OS15 september 2023 07:30
Omdat die geschiedenis (budget providers overnemen om ze daarna op te heffen) bij T-Mo/Odi (is)SimpelWeg(?) ;) niet bestaat en bij KPN aantoonbaar wel. Daar kijkt de ACM (uiteraard) ook naar en dat is het verschil, en daarmee weldegelijk het antwoord op je vraag, @aljooge heeft dat prima duidelijk gemaakt.
CH4OS @HuisRocker15 september 2023 08:46
Odido heft toch ook Tele2 op, dat was ook een budget merk in NL?
WayLikeMark @CH4OS15 september 2023 09:16
Tele2 was zeker geen budgetmerk en al helemaal niet ten tijde van de overname. Destijds had Tele2 zelfs nog eigen winkels en een eigen netwerk. Een Tele2 kun je niet vergelijken met een Simpel of Youfone wat echt MVNO’s zijn en waar vaak dingen als snelheid worden geknepen of een mindere QOS van toepassing is, je buiten de bundel kosten vaak torenhoog zijn.
CH4OS @WayLikeMark15 september 2023 09:37
Simyo is wel een MVNO, die reeds een dochteronderneming is van KPN en ook daarbij kwam de ACM niet met een onderzoek. Ik begrijp nu de beweegreden beter, dankzij de comments hier, maar ik blijf het gek vinden: bij eerdere overnames was er geen (verder) onderzoeken nodig, maar nu opeens wel. Simyo is dan weliswaar nog niet opgeheven, maar waarom zou dat nu opeens anders zijn met deze overname?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 08:56]

Timmiejj @CH4OS15 september 2023 14:50
Als ik me niet vergis was Simyo van origine onderdeel van het Duits E-Plus, welke destijds eigendom was van KPN. Simyo was actief in een aantal Europese landen, toen KPN E-Plus verkocht aan Telefonica hebben ze kennelijk Simyo NL gehouden en in de andere landen hebben ze de base van de hand gedaan aan hun roaming partners aldaar (Vodafone spanje, bouyges in FR etc.).

Een ander verschil is de wijze waarop Youfone opereert, hun marketing en prijsstelling is zeer aggressief, het is maar de vraag of zij gezonde winst draaien over de base (tenzij ze KPN op wholesale niveau een oor aan genaaid hebben), ik werk inmiddels een jaar of 16/17 in de telecom en ben bekend met Youfone sinds de inceptie en het is mij altijd vrij duidelijk geweest dat hun strategie is agressief groeien tot we te groot zijn om te laten bestaan en 1 van de grote clubs ons opkoopt :P

(En er zullen een aantal investeerders zijn die daar smerig rijk van gaan worden)

[Reactie gewijzigd door Timmiejj op 23 juli 2024 08:56]

Timmiejj @WayLikeMark15 september 2023 14:43
Het opheffen van Tele2 en T-mobile merken heeft voornamelijk te maken met het volledig los komen van de voormalig eigenaar Deutsche Telekom, het Tele2 merk was in licentie sinds de overname van Tele2 destijds en het T-mobile merk was ook in licentie, dat kost geld.

En het waren beide premium brands die nagenoeg hetzelfde marktsegment bedienden :)
Corsa_GSi @CH4OS15 september 2023 09:18
Ja, maar bij Odido hebben ze dan ook nog Ben en Simpel.
CH4OS @Corsa_GSi15 september 2023 09:35
En bij KPN heb je dan ook nog Simyo.
familyman @HuisRocker15 september 2023 10:03
Odido is veel kleiner dan kpn. Dat speelt ook mee.

Het gaat om de machtsverhoudingen in de hele markt.
HuisRocker @familyman15 september 2023 10:51
Nou... Op de mobiele markt (waar dit over gaat) is Odido zeker niet "veel kleiner dan KPN", sterker nog, ze zijn daar gewoon de grootste. ;)

ACM (in Jan. 2023, toen Odi nog T-Mo was):
"T-Mobile heeft het grootste marktaandeel van de aanbieders van mobiele telefonie met een marktaandeel tussen de 30 en 35 procent. Daarna volgen KPN en VodafoneZiggo met beide een marktaandeel tussen de 25 en 30 procent. Mobiele virtuele netwerkoperators (MVNO's) hebben een gezamenlijk marktaandeel van tussen de 10 en 15 procent."

Dus of dat groot/klein (op het geheel, niet alleen mobiel dus) wel/niet een hele grote rol speelt is niet heel duidelijk, misschien wel, misschien niet...
familyman @HuisRocker16 september 2023 12:36
Misschien op de markt waar mvno opereren
Verwijderd @HuisRocker16 september 2023 05:22
Omdat die geschiedenis (budget providers overnemen [b]om ze daarna op te heffen) bij T-Mo/Odi (is)SimpelWeg(?) ;) niet bestaat en bij KPN aantoonbaar wel.
Daar ga je helaas de mist in, voordat T-Mobile als merk werd gehanteerd heette het eerst Ben. Na de naamswijziging naar T-Mobile namen ze Dutchtone over. Voor klanten zou in principe niets veranderen (klinkt bekend hé). Bestaande klanten konden wel kiezen om te profiteren van de lagere tarieven door hun overeenkomst om te zetten naar Dutchtone, voor klanten die hier niet voor kozen veranderde niets.

Helaas was Dutchtone twee jaar na de overname, volledig van de aardbodem verdwenen.

Tele2, voor Tele2 klanten veranderde niets aldus de belofte. Binnen korte tijd werden vaste verbindingen ondergebracht bij T-Mobile Thuis, en na de recente naamswijziging van T-Mobile naar Odido, is ook de mobiele tak inmiddels niet meer verkrijgbaar en zo langzamerhand worden ook die abonnementen overgezet.

Het enige dat T-Mobile/Odido van KPN verschilt is de mate/aantallen waarin ze e.e.a. hebben overgenomen. Qua (valse) beloftes ([i]zie beloftes 2 en 4 @ beloftes) verschillen ze totaal niet van KPN.
Lodd @CH4OS15 september 2023 09:41
Je zegt het zelf al: andere tijd, andere situatie. Een markt kan zijn veranderd.

Daarnaast: misschien hebben ze van het verleden geleerd?
Kevinp @CH4OS15 september 2023 09:45
Omdat T-Mobile/Odido nog niet zo heeft gehandeld, en KPN duidelijk wel "misbruik" heeft gemaakt van een overname?
deniz280 @Kevinp15 september 2023 10:56
Hoe bedoel je "nog niet zo heeft gehandeld"? Ze maken alle pakketten van T-mobile voorheen stuk duurder en minder voordelig.. straks gaat dus ook de andere namen die onder T-mobile vielen ook allemaal hieraan mee doen wat tenslotte voor minder concurrentie zorgt en meer dominantie voor paar grote providers in NL met diezelfde prijzen.. het valt gewoon op dat plotseling al die prijzen gezamenlijk op hetzelfde niveau komen.
Kevinp @deniz28015 september 2023 11:13
Grotendeels mee eens hoor. Maar de ACM lijkt geen poot te hebben om op te staan in sommige gevallen.

Overname van UPC door Ziggo (of andersom) is ook goedgekeurd (slecht idee).

Overname van Tele 2 door t-mobile ook.

Zo zijn er veel voorbeelden waarbij concurrentie legaal de nek om is gedraaid.
deniz280 @Kevinp15 september 2023 11:59
Ja klopt, ik kan me dit ook allemaal nog herinneren toen zij destijds werden overgenomen.

Ik denk dat ACM idd geen poot heeft om op te staan of soms dan lijkt het alsof ze het ook niet willen? Geen idee..
Timmiejj @Kevinp15 september 2023 14:59
Overname tele2 door T-mobile:

https://www.maverick-law....2Ddrie%20mobiele%20fusies.
https://www.acm.nl/nl/pub...tele2-nl-door-t-mobile-nl

Overname UPC door Ziggo:

https://www.villamedia.nl...eelt-fusie-upc-ziggo-niet

In beide gevallen heeft de EU toezichthouder besloten dat de overnames oke waren. Dus in die gevallen had de ACM inderdaad geen poot om op te staan, sterker nog in geval van UPC - Ziggo mochten ze het niet eens onderzoeken op last van de EU 8)7 En ook bij t-mobile-tele2 heeft de ACM niet veel anders gedaan dan schikken naar wat hun grote broer in de EU bepaald heeft.
Verwijderd @Kevinp16 september 2023 05:29
T-Mobile heeft wel degelijk gehandeld op dezelfde principes zoals KPN dit doet, alleen ze doen het in mindere mate. Mensen zijn massaal vergeten dat het goedkope Ben omstreeks 2002 de nek is omgedraaid toen ze hun naam veranderde in T-Mobile.

Pas jaren later hebben ze Ben weer opnieuw geïntroduceerd met budget prijzen. In de tussentijd namen ze Dutchtone over die ze onder de zelfde smoesjes de nek omdraaide zoals men dit ziet bij KPN. Er zou tenslotte niets veranderen, maar 2 jaar later was Dutchtone volledig ingelijfd en veranderde er wel degelijk e.e.a. voor toenmalige klanten.

De overname van Tele2 was eveneens niet heel anders, er zou niets veranderen tot DSL en Fiber eruit werden gegooid en ondergebracht werden bij T-Mobile. T-Mobile beloofde zelfs enkele zaken die nimmer waargemaakt zijn (zie punten 2 en 4 uit dit document).

T-Mobile/Odido is dus zekers geen heilige, zei het dat het enige verschil het aantal overnames is.
Room42 @aljooge15 september 2023 08:17
Maar of het nou 'een eigen merk' is of KPN maakt voor de consument toch geen ruk uit? Het is uiteindelijk allemaal KPN waar het geld naartoe gaat. Ik vind het zelfs transparanter als het gewoon allemaal KPN heet.
mjz2cool @Room4215 september 2023 09:34
Jawel, want zolang zo'n merk nog bestaat kunnen ze klanten trekken door lagere prijzen, om vervolgens het merk op te heffen en de prijzen omhoog te gooien.
Room42 @mjz2cool16 september 2023 09:44
Ja, dat bedoel ik, voor de consument maakt het niet uit. Het maakt het zelfs minder transparant. Ik weet niet waarom ik gedownmod werd, eigenlijk.

[Reactie gewijzigd door Room42 op 23 juli 2024 08:56]

mjz2cool @Room4217 september 2023 17:16
Voor de consument wordt het dus duurder wanneer een merk opgeheven wordt. Ik denk dat de gemiddelde consument dat wel wat uit maakt.
ep667 @aljooge15 september 2023 12:09
Vandaar dat KPN Simyo opgeheven heeft. Omdat ze geen budgetmerk willen.

Oh, wacht...
HuisRocker @ep66715 september 2023 16:43
Denk je nou echt dat je hier 'een heel goed/sterk punt' hebt?

Simyo is sinds 2005 (oprichting) al van KPN en dus nooit zelfstandig geweest.
Concurrentie uitschakelen doe je door concurrerende bedrijven op te kopen, je eigen dochterbedrijf (Simyo) is geen concurrent.
ep667 @HuisRocker15 september 2023 17:42
Op het moment dat Youfone is gekocht, is dat ook geen concurrent meer maar je dochterbedrijf. De post waarop ik reageer stelt dat KPN geen budgetmerk wil. Dat klopt niet, dat merk hebben ze al.
HuisRocker @ep66715 september 2023 18:47
Op het moment dat Youfone is gekocht, ...
Dit artikel gaat over:
"ACM gaat Youfone-overname door KPN nader onderzoeken"

Dat is; omdat het een concurrent is, en om niets, maar dan ook echt helemaal niets, anders.

Iets anders erbij slepen is 'argumenteren om het argumententeren':

Simyo is altijd van KPN geweest, en dus nooit een concurrent geweest; irrelevante discussie... , punt, ongeacht 'op wie er gereageerd is' en wie er verder nog dit zijspoor op komt wandelen en allerlei off-topic dingen toe komt voegen.
qlum @CH4OS15 september 2023 14:54
Ik denk dat het voornaamste verschil is dat simpel in middels al overgenomen is, hierdoor zijn er minder onafhankelijke providers en wordt een verdere overname meer een probleem.
Het zou goed kunnen dat wanneer t-mobile simpel niet had overgenomen deze overname geen probleem meer was.
deniz280 @aljooge15 september 2023 10:52
Inderdaad, het is me opgevallen dat de grote providers vaak bijna identieke prijzen hanteren voor vergelijkbare pakketten.

Ik vermoed zelfs dat er mogelijk sprake is van prijsafspraken tussen deze grote spelers. Kleine providers worden vaak overgenomen, wat leidt tot minder concurrentie en uiteindelijk slechts een paar opties met vrijwel identieke prijzen en pakketten voor consumenten.
Timmiejj @deniz28015 september 2023 15:01
Geen afspraken denk ik. Maar je kan natuurlijk wel bedenken dat de pricing managers van Vodafone dagelijks op de websites van KPN en Odido kijken en vice versa en als de concurrent een prijs veranderd dat er direct gekeken word of zij daar op moeten reageren.
Asthaparhim @deniz28015 september 2023 19:49
Voor jou heet het prijsafspraken, voor de managers heet het een baseline hebben. Het heeft geen nut om premium merk te zijn als je tegen budgetsegment aan zit.
ucsdcom
@aljooge15 september 2023 16:38
Ze hanteren steeds hetzelfde truukje. Ze nemen een andere speler over, delen mee dat er voor de huidige klanten niks veranderd en uiteindelijk verandert er toch wat en laten ze de overgenomen partij overgaan in KPN. Hebben ze bij XS4ALL en Telfort ook gedaan.

De huidige klanten behouden hun contract maar de abonnementsprijzen stijgen elk jaar mee met de inflatie.

Zo gaat er weer een concurrent van de markt af, eentje die de prijs drukt omdat ze het kunnen doen voor minder. Mijn contract bij Youfone is momenteel 14 GB voor 10.50 euro inclusief data stop. Bij KPN betaal je voor 12 GB maar liefst 21 euro! Ruim het dubbele. Moet je nagaan wat de winstmarge bij KPN wel niet moet zijn. Dit wordt lekker verdeeld onder de aandeelhouders ten koste van de klant die veel te veel betaalt. Die aandeelhouder wil liever nog meer geld hebben en dat kan door de prijsvechters van de markt te drukken zodat de prijzen nog verder verhoogd kunnen worden.

Ik hoop dat Youfone zelfstandig blijft bestaan.
KPN heeft zelf Simyo om toch de budgetklanten af te kunnen vangen. De laatste maanden heeft Simyo echter opvallend betere acties voor nieuwe klanten. Bij verlengen ging het tarief van bestaande klanten op Simyo om laag, terwijl een grotere bundel gegeven werd. Dit terwijl de tarieven bij KPN zelf iets hoger werden.

Kortom: KPN heeft via dochtermerk Simyo last van Youfone en haar prijspolitiek. Anderszijds was Youfone gewoon aan het stunten om nog even wat klanten binnen te halen als window-dressing voorafgaand aan de verkoop. Dus is het eerder KPN die er in gestonken is. KPN kan weten wat Youfone aan ze betaalt en welk verkeer gegenereerd wordt. Al weet ik niet of ze dit wel mogen monitoren trouwens. Maar daar zijn vast truuks voor in de vorm van metingen of tellingen bij netwerk onderhoud of om toekomstige uitbreiding in te kunnen schatten of iets dergelijks. Dus ze kunnen prima inschatten of een overname rendabel is. Ik denk van niet. En dat het puur erom gaat dat ze via Simyo nu te grote kortingen moeten weggeven.
Asthaparhim @aljooge15 september 2023 19:37
Even vanuit jouw perspectief: Iedereen wilt minder betalen, logisch. Waarom zijn de grote providers groot en niet de kleine providers groter? Enig idee?

Dat er inflatiecorrectie is is bij elke aanbieder, daar ben je zelf mee akkoord gegaan maar je bent te lui om de voorwaarden te lezen of hebt nog geen aanbieder gevonden die dat niet heeft (hint: die zijn er niet).

Als je een storing hebt, gaat Youfone veel kunnen betekenen? Maken zij wel even een mooie ticket voor je aan die KPN moet oplossen en moet KPN dan uiteindelijk iets doen? Youfone heeft geen winkels, lastig voor je als je met spoed iets moet regelen he? Je hebt het over winstmarges maar hebt niet door dat Youfone leunt op de inhouse diensten van KPN als het gaat om bijvoorbeeld onderhoud, apparatuur, beveiliging, kredietwaardigheidschecks, monteurs, backend / crm / administratie / klantenservice / bezorg systemen, toestelverzekeringen, ik kan zo nog wel doorgaan. En dat moet ergens van worden betaald.

Er is best winst of marge bij KPN maar met een overname Youfone, zal Youfone ook niet in de rode cijfers zitten. Pas als iedereen bij een budget aanbieder zit, dan pas worden jouw concessies zichtbaar.

Je hebt het over aandeelhouders en hoe slecht ze allemaal wel niet mogen zijn. Hoe is jouw bankrekening met de 0.000001% rente over de afgelopen 10-20-30 jaar en waarom doe je niets met je spaargeld ZOALS aandeelhouder worden want je geeft een oplossing voor je (want anders zat je niet bij een budgetaanbieder) eigen centenprobleem
Tycor @aljooge15 september 2023 22:37
Youfone is gewoon net als één van die smerige bedrijven geweest die ineens inflatiecorrectie hebben toegepast, hun algemene voorwaarden INEENS hebben geupdate zonder ook maar één melding te doen en doen alsof hun neus bloedt wanneer je ze hier op aanspreekt.
Ben blij dat ik destijds ben overgestapt.
audb @CH4OS15 september 2023 12:55
Simpel was van T-Mobile en dus zullen ze een clausule hebben gehad waardoor ze Simpel weer terug konden kopen.
Meestal is het dan gewoon een dochter onderneming die weer onder eigen naam werkt.
Dchen @CH4OS17 september 2023 12:50
MNO’s in Nederland kopen MVNO’s uit of groei van de nieuwe MVNO’s blokkeren ze met hoger inkoop tarief. Dus MNO’s hebben de MVNO’s markt klein gemaakt. Zie hieronder de rapport van ACM.
https://public.tableau.co...t/viz/Telecommonitor/OVER
Ramonmaas95 14 september 2023 21:40
Wat ik soms wat moeilijk te begrijpen vind, is waarom bedrijven als KPN in dit geval alles zo graag opkopen. De klanten van Youfone zijn over het algemeen mensen die weinig nodig hebben en dus een abonnement willen voor een prikkie, die komen dus niet naar KPN want dat is wat meer “premium” en dus ook duurder.

Door Youfone over te kopen en uiteindelijk (waarschijnlijk) samen te voegen bij KPN zal vast wat klanten behouden, maar de meesten zullen dan toch vertrekken naar een andere goedkope zoals HollandsNieuwe?

Van HollandsNieuwe weet ik dat het onderdeel is van VodafoneZiggo en die juist blij zijn dat het zo is, want daar houden ze de mensen die iets simpels willen, en bij Vodafone de “premium” abonnementen
Houtenklaas
@Ramonmaas9514 september 2023 21:53
Wat ik soms wat moeilijk te begrijpen vind, is waarom bedrijven als KPN in dit geval alles zo graag opkopen.
Meer omzet en marge. Youfone zat al op het KPN netwerk. Met de aankoop wordt de KPN omzet hoger en de marge die Youfone pakt, hou je ook binnen. En zo'n no nonsens markt heeft KPN nog niet, ik verwacht dat Youfone dat segment blijft bedienen.
Master FX @Houtenklaas14 september 2023 22:10
Euh Simyo? Is ook second brand van KPN. Ik betaal daar 13 euro voor 20GB en 200 min/sms.
rvt1 @Ramonmaas9514 september 2023 21:56
Ik wil niet over komen als een domme Nederlander, maar wat niet KPN extra wat youfone niet heeft? Ik will bellen misschien eens een sms ontvangen of versturen en data over 4/5G. Meer is dan toch niet mogelijk als telecom provider?
Ramonmaas95 @rvt114 september 2023 22:10
Het “premium” gedeelte moet je denken in de apps die vaak wat beter ontwikkeld zijn, kortingen bij vaste abonnementen. Bij sommige kleine providers bieden ze alleen Sim only aan en geen telefoons. Daarnaast in theorie ook een betere klantenservice met meer kennis. En vaak community’s om elkaar te helpen.

Ik gebruik dit ook zelden, maar dit kost ook allemaal geld wat bij de kleinere providers niet is!:)
jpfx @rvt115 september 2023 07:36
Youfone heeft redelijke prijzen voor wat ze leveren. Ik heb net mijn abbo 12GB + 200min/sms voor 9 euro. En van beide maak in nog niet eens de helft op. Probeer voor dat bedrag maar iets bij kpn te krijgen. Zit je minimaal al op 20 euro.... Waarom? Vertel het maar. Ze willen je daar graag voor een paar euro meer op onbeperkt bellen, wat voor mij gewoon onzin is.
Timmiejj @jpfx15 september 2023 15:03
Bij KPN werken een paar duizend mensen, bij Youfone werken minder dan 100 mensen. ;)
jpfx @Timmiejj18 september 2023 17:56
En? Of er werken dan teveel mensen bij KPN, of ze werken daar niet efficiënt. Als je dat überhaupt wilt vergelijken moet je naar fte per x aantal abonnees kijken.
Nietzo-odido @Ramonmaas9514 september 2023 22:23
Kpn heeft er veel last als er teveel prijsvechters zijn, de markt onder hun opruimen zorgt ervoor dat de prijs kunstmatig hoog kan zijn.
Ramonmaas95 @Nietzo-odido14 september 2023 22:34
Dat zou inderdaad een van de redenen kunnen zijn, nooit echt zo bekeken!
audb @Ramonmaas9515 september 2023 13:04
T-Mobile had Ben en Simpel die goedkoper zijn dan T-Mobile zelf het is gewoon een kwestie van als je niet bij ons wilt dan ook niet bij de concurrent en dan maar iets minder verdienen.
Maar vergeet niet dat Tele2 (ofwel Tele NEE* voor mij) ook bij KPN is gevoegd.

* Veel ellende gehad met deze kl--te provider waar je toen eerst moest overlijden voor je een abonnement kon opzeggen zonder echt veel moeite te hoeven doen.
Een kennis van mij heeft daar een hoge positie bekleed en die vertelde mij dat van uit de directie de opdracht kwam dat ze moesten zorgen dat de klanten gewoonweg misleid moesten worden en zorgen dat ze hun abonnement hoe dan ook niet konden opzeggen.
Ook klachten over verkeerde rekeningen die soms wel honderden euro`s te hoog waren moest de fout bij de klant liggen al was het duidelijk dat het bij Tele2 lag.
Zo was er iemand wiens telefoon defect was geraakt en toch naar seks lijnen had gebeld en nummers naar het buitenland zou hebben gebeld.
Na dreiging om naar de rechter te stappen en naar de telegraaf gingen ze door hun knieën maar moest de klant wel een geheimhouding verklaring ondertekenen en de klant werd zonder overleg afgesloten.
ucsdcom
@audb15 september 2023 16:44
T-Mobile had Ben en Simpel die goedkoper zijn dan T-Mobile zelf het is gewoon een kwestie van als je niet bij ons wilt dan ook niet bij de concurrent en dan maar iets minder verdienen.
Maar vergeet niet dat Tele2 (ofwel Tele NEE* voor mij) ook bij KPN is gevoegd.
……….
Je kijkt de verkeerde partij aan: Tele2 is een Zweedse provider die door T-Mobile (niet door KPN) is overgenomen. En T-Mobile en Tele2 zijn overgenomen door een investeringsmaatschappij die vorige week de naam naar “Oidido” heeft gewijzigd.
Reinier 182 14 september 2023 21:37
De reden waarom echte concurrentie gefaald heeft. Steeds worden ze overgenomen en blijven dezelfde providers over. Telfort, Orange, Tele2, enz. zijn allemaal overgenomen waardoor de prijzen altijd stabiel hoog blijven. KPN heeft al een zooi providers op hun netwerk overgenomen. Veel concurrentie blijven er nu niet over?
ucsdcom
@Reinier 18215 september 2023 16:49
De reden waarom echte concurrentie gefaald heeft. Steeds worden ze overgenomen en blijven dezelfde providers over. Telfort, Orange, Tele2, enz. zijn allemaal overgenomen waardoor de prijzen altijd stabiel hoog blijven. KPN heeft al een zooi providers op hun netwerk overgenomen. Veel concurrentie blijven er nu niet over?
Bekijk het zo: in een al verdeelde markt komt een nieuwkomer er alleen in als er veel te verdienen valt.
n8tur3 14 september 2023 22:22
Bij iedere overname van een virtuele provider door een van de 3 met hun netwerk, krijg je uiteindelijk een aanbod voor hun "premium" abbo's. Zolang je niet verlengt voor 1 of 2 jaar, blijft je huidige abbo na de contractperiode doorlopen met een maandelijkse opzegtermijn. Wil je elke 2 jaar een nieuw toestel op afbetaling, tja, dan moet je overwegen of je niet liever wilt sparen ervoor of gebruik maken van zoiets als Black Friday.
Zeker met het feit dat de huidige toestellen, in elk budget segment en ietwat voorzichtig behandeld, minstens 3-5 jaar meegaan (vooral batterij), is een eigen koop en aanbieding veel gunstiger dan een provider/belwinkel-aanbod. Dan moet je wel niet het nieuwste model willen meteen na de officiele release, want dan wordt door elke provider je beurs geplukt.
darknessblade 14 september 2023 21:45
wat volgens de ACM mogelijk kan leiden tot 'hogere prijzen of een slechter aanbod voor consumenten'
Dit is al het geval toen KPN Telfort afbrak.

prijzen zijn gestegen, en alleen voor mensen die nog hun telfort voorwaarden behouden hebben nog een redelijk aanbod.

De ACM moet dit permanent stoppen, KPN is al te groot geworden, en prijzen blijven maar stijgen, zonder dat de ACM er iets aan doet.
Houtenklaas
@darknessblade14 september 2023 22:04
Wat is het alternatief? Er zijn slechts drie providers in NL, allemaal met winstoogmerk. Indexeert de één met 10% (Vodafone) dan komt de ander er direct bij met 8.4% (KPN). T-Mobile indexeert blijkbaar op een ander moment, maar eerder dit jaar ook met 8.6%. Dat het niet afgesproken ik geloof ik wel, maar ze houden elkaar scherp in de gaten. Groeien kunnen ze niet, alleen omzet "kopen" en dat is precies wat er gebeurt. En de ACM gaat dat niet tegenhouden. Stel even dat ACM nu meldt dat Youfone niet gekocht mag worden door één van de drie groten, dan is Youfone onverkoopbaar. Dat willen de investeerders in Youfone ook niet, die willen ook een keer cashen.

Marktaandeel mobiel liggen aardig gelijk op dit moment, maar er lijkt een verschuiving aan te komen door de komst van 5G. Stukje leesvoer hier. ACM draait dus op zijn best op termijn Youfone de nek om. Zoek eens op de ACM Telecommonitor van de afgelopen kwartalen en je ziet dat het aantal MVNO (Mobile Virtual Network Operator) al langer daalt. T-Mobile is momenteel de grootste operator, met KPN en Ziggo ongeveer even groot. En de laatste 10-15% is voor de MVNO's.

Wat is dan "te groot", objectief gezien is KPN niet de te groot, de koek lijk redelijk gelijk verdeeld met een restpost MVNO's. Groeien doe je dan ook door die te kopen, dat is de makkelijkste manier. En zou je alle MVNO's kopen, dan nog ben je nauwelijks groter dan de andere twee. Gezien dat artikel hierboven zijn MVNO's een eindig verhaal, de investeringen worden te groot en dat past niet bij hun business model. De strijd die ACM doet is goedbedoeld, maar kan alleen een Pyrrusoverwinning worden.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 23 juli 2024 08:56]

darknessblade @Houtenklaas14 september 2023 22:47
Een goede oplossing zou zijn een HARD prijsplafond instellen voor abbo's.

Wat gaan die bedrijven doen, Janken dat ze het met 1 euro winst per klant minder moeten doen?

Internet is inmiddels een dagelijkse noodzaak geworden, en alleen een HARD prijsplafond zal voorkomen dat je over een paar jaar, 500 euro moet betalen per dag voor een 1mb inbel verbinding. omdat er geen alternatieven meer zijn.

Ja mijn voorbeeld is overdreven, maar dit gaat er wel aankomen als dit zo doorgaat.
Houtenklaas
@darknessblade14 september 2023 23:06
Houtenklaas mompelt iets over "marktwerking" wat de toenmalig regering eind jaren 80 van de vorige eeuw zo gaaf vonden. Alle drie de grote providers in NL zijn commercieel, het zijn de aandeelhouders die gaan janken om die euro. Harold Hotelling heeft ooit een mooie wet beschreven. In deze markt wordt "internet" en "mobiel" dusdanig gelijk qua product dat er geen enkele vorm van concurrentie meer is. Een hard prijsplafond zou inderdaad aardig zijn, dat ACM staffels bepaalt met maximale tarieven en dan voor iedereen, koper, glas of coax. Ik voorspel nu al, als dat ooit gebeurt, bewegen de prijzen van de grote drie naar het maximum van elke staffel. We gaan het zien! Overigens wel blij met Starlink als alternatief!
audb @darknessblade15 september 2023 13:12
De oplossing is heel eenvoudig, terug naar een vaste lijn dan heb je ook geen bestuurders, voetgangers & vrouwen bij de kassa of achter een kinderwagen meer die met hun telefoon bezig zijn.
Maar dan ook laptops of tablet verbieden op school.
Zo is er in Zaandam van een school laptops gejat en wat ergste van alles is dat de kinderen moesten leren schrijven op papier!. 8)7 8)7
Timmiejj @darknessblade15 september 2023 15:08
Alleen maar onderbuik gevoelens lol

De prijzen per gigabyte mobiel internet zijn lager dan ooit 8)7
Anonymoussaurus 14 september 2023 21:06
Lekker dan, ben juist net weg bij KPN en overgestapt op YouFone omdat ik realiseerde dat ik veel te veel betaalde (en wat ik tevens niet eens gebruik). Kan ik, als dit doorgaat, wéér overstappen.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 23 juli 2024 08:56]

FrankoNL @Anonymoussaurus14 september 2023 21:13
Waarom? Je hebt toch gewoon een abonnement afgesloten met bijbehorende tarieven en voorwaarden? Zolang je daar niets aan doet zal je er maximaal indexatie overheen krijgen.
Anonymoussaurus @FrankoNL14 september 2023 21:14
Dat is ook zo, maar dan zal ik over twee jaar opnieuw moeten overstappen.
FrankoNL @Anonymoussaurus14 september 2023 21:16
Nee hoor, zolang je het abonnement na die periode niet opzegt is er niks aan de hand. Na 2 jaar is het gewoon voor onbepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden.
evers97 @FrankoNL14 september 2023 21:26
Maar KPN kan dan wel jouw abonnement opzeggen.
FrankoNL @evers9714 september 2023 21:35
Daar staat overigens niks over in de algemene voorwaarden, althans niet bij overname maar enkel indien de klant tekort schiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen.

Dan val je terug op de wet, waarbij het inderdaad zo is dat overeenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar zijn. Daarbij moet je echter wel op redelijke gronden opzeggen. Het is even de vraag of het dwingen van iemand naar een duurder abonnement een grond is die de opzegging rechtvaardigt. Heb daar mijn twijfels bij. Doet er eigenlijk sowieso weinig toe, het is letterlijk nog nooit gebeurd in deze situatie.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 23 juli 2024 08:56]

WhatsappHack
@FrankoNL14 september 2023 22:50
Je hebt geen abonnement voor onbepaalde tijd though? Je hád dan een abonnement voor 1 of 2 jaar. Daarna is het gewoon een abonnement dat maandelijks verlengd en, wederzijds, maandelijks opzegbaar is. Daar is geen enkele reden voor nodig, enkel een maand opzegtermijn.
Houtenklaas
@evers9714 september 2023 21:57
Ik heb nog een stokoud abo bij KPN en betaal veel minder dan de huidige abo's met voor mij genoeg data. Wordt elk jaar keurig verlengd zonder gezeur, alhoewel de nieuwe "verleng nu" aanbiedingen wel frequent langsvliegen. Nog nooit door KPN gemeld gekregen dat ze mij eruit wilden kieperen. Een klant met weinig marge is nog steeds beter dan geen klant denk ik.
Timmiejj @Houtenklaas15 september 2023 15:13
Haha, lucky you, er zitten waarschijnlijk een paar gefrustreerde IT/Ops mensen bij KPN die maar wat graag jou legacy abonnement uit faseren maar dat niet mogen omdat er ergens bij marketing/sales iemand zit die dit tegenhoud want owe als er negatieve publiciteit komt :+
audb @evers9715 september 2023 13:16
Nee dat mogen ze dus niet eenzijdig doen daar hebben ze jou toestemming voor nodig behalve als je niet op tijd hebt betaald en een achterstand hebt.
Zelfs als je een achterstand hebt betaald dan mogen ze wel alsnog je abonnement stop zetten maar moeten ze je wel daar voor op tijd waarschuwen.
TIP. koop voor het aflopen van je abonnement een prepaid kaartje van b.v. de Kruidvat (€5) en zet daar zolang je nummer op tot je een goede aanbieding vind.
Anonymoussaurus @FrankoNL14 september 2023 22:39
Ja, maar na die twee jaar kan KPN toch gewoon de prijzen verhogen?
WhatsappHack
@Anonymoussaurus14 september 2023 22:53
Dat kan, maar in de praktijk gebeurt dat doorgaans niet; met TF heeft het jaaaaaren geduurd voordat het overging naar KPN; toen heeft KPN in beginsel zelfs na die overzetting naar KPN de proposities hetzelfde gehouden en ik geloof echt na 10 jaar ofzo pas gezegd "okee, nu vinden we het leuk geweest.". Zelfde met Hi. Hoogstens krijg je dan te maken met de inflatiecorrecties. (Daar heb ik ook zo m'n gedachtes over, maar die doen er even niet toe. :P)

Het mooie is: dit zie je dan allemaal wel weer en dan kan je dan altijd opzeggen. Bij prijsverhoging met onmiddellijke ingang. Maar blijven ze het aanbieden tegen een scherpe prijs: toppie, dan zit je nog prima. Hoe dan ook een dan probleem, geen nu probleem. :P
rodgerz @FrankoNL15 september 2023 13:34
je kortingsperiode is dan wel voorbij, waarbij het meestal is dat na 3 maanden over je contract ijd heen, je de volle mep mag betalen....een abo van 14 euro wordt dan snel 30-35 euro!

je wordt gedwongen tot overstap. Aangezien je binnen een contract in 90% van de gevallen in een kortingstijd is die na verloop over is!
darknessblade @Anonymoussaurus15 september 2023 13:12
Ik had telfort, zit nu bij kpn, en ben alsnog goedkoper uit met iets betere voorwaarden als dat ik bij KPN hetzelfde abbo had gekozen.
miknic 14 september 2023 21:05
Dan ga ik per direct opzeggen. We zitten hier met zn 5 bij Youfone voor ieders 10 euro in maand. 10GB internet en 200 belminuten. Bij KPN betaal je het dubbele als het niet meer is. Gaan we dus niet doen.
BernardV @miknic14 september 2023 22:08
Dat is niet waar, ik zit met 4 personen bij KPN en ik heb een unlimited abonnement.
De rest van de gezinsleden hebben het goedkoopste abonnement wat mogelijk is (wel onbeperkt bellen). Ik mag vanuit mijn bundel 50GB per maand delen en dat is ook standaard ingesteld op de 1ste van de maand.

Ik ben niet voor 50,- klaar maar met 60,- houdt het wel op.
RobbyTown @BernardV14 september 2023 22:28
Heb daar ook naar zitten kijken (Simyo of Youfone blijft met losse bundels goedkoper hoe ik het ook draaide) heb je ergens korting ofzo?

1x 50GB en onbeperkt bel en sms voor € 32,50
3 x 0GB en onbeperkt bel en sms a € 15

3 x 15 = 45
1 x 32,50 = 32,50
Kom ik totaal uit op € 77,50

Youfone is dan toch goedkoper?
WhatsappHack
@RobbyTown14 september 2023 22:49
Waarschijnlijk met vast. Dan is het bij KPN:
(3 * €12,50) + €25 = €62,50. (Tenzij die andere abonnementen aan 150 minuten genoeg hebben, dan kan het nog goedkoper. Onthoud: onderling bellen is altijd onbeperkt gratis binnen de gehele EU/EER.) Standaard anyway, als je belt dat je met vast en mobiel met 4 aansluitingen over wil dan is er vaak wel wat speling-ruimte te vinden in de prijzen. Ook niet meteen €20 minder hoor, maar een €2,50 extra korting per abo bijvoorbeeld en een gratis zenderpakketje op vast, etc.

Met KPN Unlimited heb je dan dat die abo's van 3x €12,50 ook GB's kunnen krijgen vanuit de bundel van Unlimited. Helemaal door 3 gedeeld dan zo'n 16.5GB per aansluiting. Die MB's mogen ook gebruikt worden voor roaming door de hele EU/EER.

Het ligt dus aan je situatie wat goedkoper is. Hier is met 2 mobiele abonnementen en glasvezel vast KPN een stuk goedkoper dan losse én gecombineerde diensten bij concurrenten, niemand kan aan hun aanbieding tippen. Al jaren niet.
metaalverf @WhatsappHack15 september 2023 08:00
Zelfs met de korting zie ik de KPN niet goedkoper zijn. Met het voorbeeld zie ik bij KPN staan €62,50 50GB en 4x onbeperkt bellen/smsen?

Op dit moment heb ik bij Youfone voor €10,- 14 GB met onbeperkt bellen/sms. 4x €10- =€40,- en 4 x 14GB = 56GB en 4x onbeperkt bellen/smsen.

Zie ik iets over het hoofd?

Overigens, zelfs al zou KPN goedkoper zou, ik wil voor geld naar de klantenservice van de KPN. Wat is die ruk zeg... Youfone antwoord echt binnen no-time als je een vraag hebt. Zit met KPN al maanden te steggelen en hun postcode inspraak bandje herkent mijn stem niet waardoor ik niet eens een medewerker aan de lijn kan krijgen...
Holzschuh @metaalverf15 september 2023 08:37
Die 50 GB zijn vrij te verdelen binnen de familie groep van het Unlimited abonnement naar de rest. Die verdeling is maandelijks en kun je zelf instellen.

Ik heb dit zelf thuis ook. 1* Unlimited en 4* 0 GB en iedereen 150 min. Jeugd belt elkaar toch alleen via whatsapp. Dus dat scheelt nog eens 5,-. In mijn situatie komt het dan neer op 70,- voor 5 personen.
Als we met meerdere onderweg zijn dan gaat mijn hotspot aan en hoeft niemand zich druk te maken om zijn verbruik.

Het zal vast goedkoper kunnen, voordeel van dit is dat het zorgenvrij is en niemand zich druk maakt om zijn verbruik en er altijd verbinding is.
metaalverf @Holzschuh15 september 2023 11:47
Het zal vast goedkoper kunnen, voordeel van dit is dat het zorgenvrij is en niemand zich druk maakt om zijn verbruik en er altijd verbinding is.
Dat begrijp ik helemaal, dat is dan een bewuste keuze voor meer geld voor gemak/geruststelling. Al zou ik mij ook zorgen maken als mijn kinderen niet toe zouden kunnen met een 14GB abonnement :')
BernardV @WhatsappHack16 september 2023 14:06
Klopt, wel met vast XS4ALL glas.
Ik heb ook twee 1GB (onbeperkt bellen) kids abonnementen, welke destijds met korting afgesloten konden worden voor een totaal van 10,- per abonnement.
Dan heb ik zelf een unlimited abonnement voor 25,- en nog een abonnement met korting van 3GB (onbeperkt bellen) voor 16,-
Mijn totaal is 61,- voor 4 abonnementen.
Calypso @miknic14 september 2023 21:42
Sorry, maar waarom naar aanleiding van dit bericht? Of heb je in juni gemist dat KPN Youfone wil overnemen?
miknic @Calypso14 september 2023 22:03
euhhh ja..
joey82 @miknic15 september 2023 17:32
als ze verder niks veranderen aan het abonnement dan kun je het gewoon zo laten toch?
miknic @joey8215 september 2023 17:44
Yep dan wel ja... Zal vast eerste tijd zo zijn tot een bepaald moment waarschijnlijk.
joey82 @miknic15 september 2023 18:18
ik ben net een 2 jarig contract aangegaan dus vind het wel even goed voor nu :X
TNAC @miknic17 september 2023 08:15
Ik lees het nu al een paar keer, maar Youfone is volgens mij gewoon duurder dan Simyo (van KPN). Simyo vraagt € 9 voor 10 GB en 200 min/sms.

Ik heb de laatste tijd wat vaker gekeken welke overstap de moeite is, maar youfone wint het telkens niet op prijs.
miknic @TNAC17 september 2023 09:03
Heb toch ook niet gezegd dat Youfone de goedkoopste is. Alleen in contrast met KPN wel. Dus wellicht is Symyo wel een optie totdat die opgeslokt gaat worden natuurlijk.
Busy-Today-88 14 september 2023 22:11
Recentelijk verhuisd, de prijzen voor internet via glas liggen hier een stuk hoger. Bij mijn vorige woning betaalde ik €30 voor T-Mobile / Odido voor 100 mbit over KPNNetwerk. Nu €47 pm voor 200 mbit via Youfone ook over KPNNetwerk. Dat word dus gewoon jaarlijks overstappen. :Y)
Ik zeg altijd maar die K voor Koninklijk staat eerder voor Kartel ;)
Youfone gaat gewoon worden opgeslokt door KPN. De ACM (waarbij de C staat voor Corrupt) keurt dat gewoon weer goed.
slaay @Busy-Today-8815 september 2023 06:55
Wat is je bron voor deze aantijgingen met betrekking tot kartel en corruptie?
Busy-Today-88 @slaay15 september 2023 07:54
Zo noem ik het zelf. Gezien het belachelijke prijsverschil en het opslokken van bedrijven door KPN.
In mijn huidige woonplaats is Delta bezig het gehele dorp te voorzien van glas maar ons stukje nieuwbouw wijk slaan ze over want daar ligt al glas. Dubelle aansluiting zou ik prima vinden.
Timmiejj @Busy-Today-8815 september 2023 15:21
Het prijs verschil is niet zo vreemd hoor. Youfone is eigendom van investeerders die het prima vinden om op elke euro 3 cent marge te maken omdat hun uiteindelijke doel is geld verdienen met de verkoop van de klantenbase aan een grotere partij.

KPN heeft aandeelhouders die eisen dat KPN veel hogere marge pakt zodat ze dividend uitbetaald krijgen.

Het zijn bedrijven met compleet andere insteek.

De reden dat KPN Youfone koopt is voornamelijk om te voorkomen dat Odido of Vodafone ze voor zijn, KPN verdient nu geld aan de wholesale overeenkomst die ze hebben met Youfone, straks pakken ze ook de eventuele marges die Youfone zelf maakte.

Onder de voorwaarde dat KPN het merk Youfone behoud, is KPN wel de beste partij voor de Youfone klanten om door gekocht te worden. Kijk, de ACM kan wel leuk in het persbericht zeggen dat Youfone ook makkelijk via het Odido of Vodafone netwerk kan bellen maar dat is lariekoek.

Ik heb meerdere migraties meegemaakt van klantenbases tussen 2 netwerken, van nauwkeurig geplande migraties tot gedwongen halsoverkop migraties, en geen van die migraties waren makkelijk, en in alle gevallen ondervonden eindgebruikers er hinder van.
MrMonkE 15 september 2023 06:36
Ik snap de reden van het bestaan van de ACM.
Maar maken we ook niet een soort DEA zo? dwz ACM op veel te veel plannen hun pijlen trekt omdat ze anders niets te doen hebben? Of huurt de ACM gewoon accountants tijdelijk bij van een notoir accountants kantoor in.
FrostyPeet 15 september 2023 07:48
Begrijp dat niet zo, van die ACM en de Nederlandse telecommarkt.

Er zijn een handvol "echte" netwerk bedrijven, die elkaar goed in de gaten houden en al jaren grofweg hetzelfde marktaandeel hebben, met af en toe wat fluctuaties.

Die "echte netwerk" aanbieders doen aan een soort van heel of half "onderverhuur" aan een grote groep "virtuele" aanbieders. Die "virtuele" aanbieders gaan nooit onder de kostprijs zitten van de "echte" aanbieders. Wat een "virtuele" aanbieder sterk maakt op één onderdeel, bijvoorbeeld lage gesprekskosten, moeten ze compenseren met bijvoorbeeld duurdere sms kosten. Of bij goedkope data zijn de gesprekskosten hoger. Of je moet betalen voor de voicemail.

Ik kom ze niet tegen, die aanbieder die eens flink de boel opschud. Dan bedoel ik niet die tijdelijke aanbiedingen.
Timmiejj @FrostyPeet15 september 2023 15:32
Simpel is redelijk op dat gebied.

Zij bieden bijvoorbeeld nu 15 GB + 250 min + 500 SMS voor 10 euro per maand, dit is gewoon de prijs die je betaald, geen tijdelijke kortingen geen bullshit (Je kunt voor 1.50 euro per maand onbeperkt bellen).

Granted de buiten bundel kosten zijn relatief duur, 30 cent per minuut voor buiten bundel bellen. 15 cent per MB voor data buiten bundel.

In tegenstelling tot andere prijsvechters heb je bij Simpel echter de mogelijkheid om voor 50 cent per maand (of gratis als je een abonnement hebt van voor augustus 2017) een zogeheten belplafond in te stellen.

Je kunt dat zo laag als 10 euro instellen en je abonnementskosten tellen hierbij mee, het is dus als het ware een factuur plafond, met de hierboven genoemde bundel en het belplafond ingesteld op 10 euro, krijg je elke maand een factuur van 10.50 euro en je krijgt geen onverwachtse buiten bundel kosten. Staan dan wel tegenover dat je ook niet kunt verbruiken als je bundel op is en dit plafond bereikt is. (Waar ook weer een whitelist functie voor is zodat kinderen bijvorbeeld nog wel altijd papa en mama kunnen bellen als de belminuten op zijn (dat kost uiteraard wel 30 cent per minuut buiten de bundel :+ ))

Mocht je bijvoorbeeld door een technisch falen van het plafond wel kosten hebben kan dit nagenoeg altijd met een enkel belletje naar klantenservice gecrediteerd worden.

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