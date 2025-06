ACM: webwinkels die nepkortingen aanbieden zijn structureel probleem

De Autoriteit Consument & Markt meent dat te veel webwinkels nepkortingen gebruiken om consumenten te misleiden. De ACM wijst op een structureel probleem en gaat onlinewinkels met nepkortingen beboeten.

De Autoriteit Consument & Markt houdt sinds 1 januari 2023 toezicht op de kortingen die webwinkels aanbieden en controleert naar eigen zeggen of de regels rondom de van-voorprijzen worden nageleefd. Die regels schrijven voor dat een korting geldt over de laagste prijs die de laatste dertig dagen voor de korting van toepassing was.

Op die bepalingen gelden een paar uitzonderingen, maar de ACM stelt vast dat een groot deel van de gecontroleerde bedrijven de regels structureel overtreedt. Exacte cijfers deelt de ACM echter niet. Volgens de Autoriteit geven sommige bedrijven geen korting op de laagste prijs van de afgelopen dertig dagen of wordt er een adviesprijs vermeld, wat volgens de ACM ook misleidend kan zijn.

De ACM heeft besloten de regels rondom kortingen nu te gaan handhaven. Bij het vaststellen van een overtreding kan de autoriteit een boete of een last onder dwangsom opleggen. Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, zegt dat het gebruik van nepkortingen moet stoppen. "Het is een vorm van oneerlijke concurrentie. Consumenten worden misleid en verliezen hun vertrouwen bij het doen van aankopen."